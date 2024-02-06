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天氣冷「手機耗電」真的比較快！　實測曝：嚴寒地區早3小時沒電

▲▼手機,冬天,下雪,拍照。（圖／CFP）

▲ 實測發現手機在寒冷天氣下耗電較快。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你是否覺得手機在天氣冷時比較容易沒電呢？日本電信業者實測手機在各種溫度下的耗電情形，發現在較寒冷的環境中電量確實掉得比較快，但溫度過高也會加速電池老化。

根據日媒grape，日本電信公司KDDI分別測試手機在3種環境下的耗電情形，A環境為攝氏25度有空調的房間，B為攝氏零度的寒冷地區，設定為冬天的東京，C則是零下20度的嚴寒地區，設定為冬天的北海道。

在3個環境中以充飽電的手機重複播放存在手機裡的影片，發現在A環境中經過5小時46分會沒電關機，較寒冷的B環境需要4小時17分鐘，最冷的C環境則是僅2小時25分鐘後就關機，和A相差3小時以上，可見溫度較低似乎真的會加速耗電。

KDDI對此說明，鋰電池的原理是透過離子在電池內部的電解液中移動來傳導電流，而溫度較低時電解液黏度會上升，離子很難移動，因此影響電池效率。

電池在低溫之下消耗加快，只要溫度回升就會恢復原本的功能，不過太熱也會導致電池老化。KDDI指出，鋰電池最佳溫度是攝氏5至35度之間，在一般室溫的房間裡不會影響電池運作，但若使用暖暖包或暖爐等設備，可能使電池溫度超出範圍，加速電池老化。

拋棄式暖暖包放在衣服口袋裡也可能超過40度，超出電池工作溫度範圍。因此KDDI提醒民眾，千萬不要將手機和暖暖包放在一起。

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