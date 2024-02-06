老師上課大玩「刺客教條」教歷史！　超狂教學法被讚爆

▲馬哈蒂在課堂上玩《刺客教條》教歷史。（圖／翻攝TikTok@mrmahathey）



記者吳美依／綜合報導

美國中學老師馬哈蒂（Mr. Mahathey）為了讓學生更了解波希戰爭，直接把遊戲機台搬進教室，透過投影幕大玩電動《刺客教條：奧德賽》（Assassin’s Creed: Odyssey），既創新又有趣的教學方式，受到網友一片力挺與讚賞。

馬哈蒂為了講解西元前480年波希戰爭的「溫泉關戰役」（the battle of Thermopylae），一邊操控遊戲畫面，一邊展示戰場俯視圖，解釋斯巴達軍隊駐紮在哪裡，以及他們如何在崎嶇又狹窄的通道作戰，利用地形優勢抵擋波斯國王薛西斯一世（King Xerxes）率領的龐大軍隊。

馬哈蒂經常在TikTok分享教學日常，這次也上傳了課堂側錄影片，直呼沒有什麼比「用《刺客教條》教溫泉關戰役」更好了。

網友們紛紛留言大讚，這個教學方式聰明又有趣，而且真正地「重現歷史」，如果當年學校可以這麼做，他們肯定會更喜歡歷史課，「如果我的老師這麼做，我100%會更專心」、「創造了一個學生有共鳴並且有參與感的教學風格」。

不少人表示，《刺客教條》系列跨越了文藝復興、鄂圖曼帝國、美國及法國大革命等時代，讓他們在玩遊戲的同時更了解歷史，進而增加知識、提高成績，簡直是一舉兩得。也有網友透露，以前學到法國大革命時，老師指派的回家作業就是去玩《刺客教條：大革命》。

面對網友讚賞，馬哈蒂直言「歷史就是一個篇幅浩大的故事」，因此必須把這門學問當成故事，想辦法讓學生更有參與感。也有人開玩笑說，老師是不是想在上班時間玩電動，他幽默回應，「這是一個雙贏的局面！」