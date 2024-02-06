日本餐飲又遭惡搞！知名火鍋員工「拿整條奶油」灌嘴　公司道歉滅火

▲日本火鍋涮乃葉驚爆員工在廚房惡搞生奶油。（圖／翻攝自X）
記者羅翊宬／編譯
繼先前一名金髮少年惡搞壽司郎，將醬油瓶沾嘴唇舔，並在社群軟體上傳爭議影片後，日本餐飲業如今又爆發類似事件。雲雀餐飲集團旗下知名火鍋品牌「涮乃葉」被流傳出一段爭議影片，只見幾名男性員工在內場廚房，將生奶油直接對嘴擠進口中，引發網友撻伐，官方旋即道歉滅火。
根據日媒《東京體育》，從社群網站X（前稱推特）上所公開一段長達27秒鐘的影片可以看到，一名擁有清秀白皙臉龐的男性員工用雙臂架住另名男性員工，鏡頭外的其他員工則拿長條狀的白色生奶油，往該名男員工的嘴巴擠，將生奶油「注入口中」，影片拍攝地點被認為是知名火鍋餐廳涮乃葉（しゃぶ葉）的內場廚房。
針對該段爭議影片，日本網友們紛紛留言，「這其實不太需要生氣吧」、「是跟壽司郎少年學的嗎」、「這個世界的運轉並不像生奶油一樣甘甜喔」。
【迷惑行為】しゃぶ葉にてバイトテロが起きる— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) February 4, 2024
しゃぶ葉伊奈店のキッチン内での動画をインスタに上げたものだとの事。
山岡家等がニュースになっているのに、何故こんなに繰り返されてしまうのか。
ホイップは甘かったかい？これから甘くないぞ！#迷惑行為 #しゃぶ葉pic.twitter.com/9SAHWnhja6
對於旗下火鍋品牌涮乃葉傳出爭議影片，母公司雲雀餐飲集團立刻發表聲明致歉，「針對從業人員不適當的行為，引發消費者們觀感不佳和各種疑慮，我方致上深切的歉意。在本次案件中，已確認為在敝社旗下的火鍋店『涮乃葉』所拍攝的影片，拍攝時間點為2月2日關店之後，使用的生奶油則是即將報廢的食材。」
雲雀餐飲集團也指出，未來將針對食材管控、員工不適當的行為、擅自上傳爭議影片等訂立嚴格規範，在雇用員工時也會要求簽下遵守規範的切結書，並加強員工教育指導，防止再度發生類似事件。
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