東京大雪「百合海鷗號」停駛！　乘客被迫下車走軌道畫面曝

▲百合海鷗號約550名乘客被迫在大雪中從軌道步行到汐留車站。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本本州南部受沿岸低氣壓系統影響，關東甲信大範圍地區自5日開始降下大雪，多段地鐵緊急停駛，更造成百合海鷗號2輛列車停駛，約550名乘客被迫在大雪中從軌道步行到汐留車站。

根據NHK報導，連接新橋到豐洲的臨海交通高架列車百合海鷗號（ゆりかもめ）5日晚間9時15分左右，因為大雪卡在竹芝站、新橋站和汐留站之間，站務人員只能打開車廂讓550名乘客依序下車，直接步行在軌道上，在大雪中慢慢走回汐留站。

百合海鷗號原本是無人駕駛電車，但為了因應大雪情況，當時車上有加派駕駛駐守。當時受困的乘客表示，「列車行駛中突然剎車，然後車內就變暗了，接著就聽到廣播請大家下車，站務人員從外面打開車門，下車時外面很滑，所以有點害怕。」

從網路上曝光的畫面可以看到，乘客們安靜地在熄燈的車廂內等待，並按照站務人員的指示排成一列依序下車，再小心翼翼步行走回車站，所幸事故未造成任何人員受傷。

日本氣象廳指出，目前大雪高峰已經過去，但仍須嚴防積雪與結冰造成的交通事故；鐵路公司也呼籲民眾6日乘車前須先確認情況，列車可能因降雪停駛或嚴重誤點。