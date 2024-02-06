女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

▲女工作時，接到弟弟被撞死的報案電話。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯25歲女子阿比(Abi Lloyd Roberts)在報案專線擔任接線員工作時，接到一通車禍肇事逃逸報案，沒想到事件中被撞死的男子，竟然是19歲弟弟喬許(Josh Lloyd Roberts)，對她造成巨大心理創傷。

在威爾斯救護車專線擔任接線員的阿比表示，2023年6月2日晚上，她接到報案電話，一名約19歲至20歲男子疑似被車撞到身亡，陳屍在街上，她一聽到消息心就沉了下去，因為事發前2小時，曾收到弟弟傳來要走路回家的簡訊。

Caernarfon: 999 call handler was on shift for brother's crash https://t.co/KYNeLJQMTc — BBC News (UK) (@BBCNews) February 5, 2024

阿比表示，當下她一直試著連絡弟弟，可是對方都沒有接電話，感覺不妙的她最後決定提早下班，返家後被通知弟弟已經在車禍中身亡，「我這輩子從來沒有這樣大哭過，因為我知道那就是喬許，從我接到電話的那刻，我就知道了，我只是需要有人幫我確認身分」。

不幸事件對阿比的心理造成創傷，事件發生8個月後，她決定離開原本的工作部門，「我感覺自己被困在那個時間，我患有創傷後壓力症候群，無法回去工作，很怕類似的事情會再次發生」。警方目前仍在尋找肇事逃逸者下落。