　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

▲▼車禍,車禍現場。（圖／CFP）

▲女工作時，接到弟弟被撞死的報案電話。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯25歲女子阿比(Abi Lloyd Roberts)在報案專線擔任接線員工作時，接到一通車禍肇事逃逸報案，沒想到事件中被撞死的男子，竟然是19歲弟弟喬許(Josh Lloyd Roberts)，對她造成巨大心理創傷。

在威爾斯救護車專線擔任接線員的阿比表示，2023年6月2日晚上，她接到報案電話，一名約19歲至20歲男子疑似被車撞到身亡，陳屍在街上，她一聽到消息心就沉了下去，因為事發前2小時，曾收到弟弟傳來要走路回家的簡訊。

阿比表示，當下她一直試著連絡弟弟，可是對方都沒有接電話，感覺不妙的她最後決定提早下班，返家後被通知弟弟已經在車禍中身亡，「我這輩子從來沒有這樣大哭過，因為我知道那就是喬許，從我接到電話的那刻，我就知道了，我只是需要有人幫我確認身分」。

不幸事件對阿比的心理造成創傷，事件發生8個月後，她決定離開原本的工作部門，「我感覺自己被困在那個時間，我患有創傷後壓力症候群，無法回去工作，很怕類似的事情會再次發生」。警方目前仍在尋找肇事逃逸者下落。

ET快訊
來台灣工作不順　2男游回大陸失敗
達美樂pizza醬驗出一級致癌物　店內立即停用
義13歲女遭7男拖到公廁性侵！　男友被迫觀看
小應遭封殺「轉戰考律師」　驚人現況曝光
她洗好頭走出理髮店　慘遭淋尿氣炸
我很想踢！　梅西訪日親上火線回應
快檢查！　54款除濕機「立即停用」
英業達年終今入帳　網友PO文酸「小英」居多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2女5天內同街被殺「屍體相距137公尺」　死者兒：連環殺手犯案

工作不順心情差　男在「最衰日買彩券」轉運中300多萬元

爸媽被惡徒「用槍指著頭」　強迫目睹15歲女兒遭多男集體性侵

直播一半蚊子停臉上　女記者意外「重賞自己一巴掌」爆笑畫面曝

不滿爸媽偏心　31歲女扮裝「搶劫自己家」偷走妹妹婚禮珠寶

「慘叫聲長達10分鐘」　祖母在孫子面前遭女婿養的2惡霸犬咬死

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

13歲女被7男拖到公廁性侵　「男友被迫觀看」崩潰：不要傷害她

新加坡通過新法！　性侵犯等「危險罪犯」可無限期拘留

女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

13歲女被7男拖到公廁性侵　「男友被迫觀看」崩潰：不要傷害她

新加坡通過新法！　性侵犯等「危險罪犯」可無限期拘留

女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

美加州強烈風暴引洪災泥流！洛杉磯降雨破250mm　3人慘遭路樹壓死

我友邦瓜地馬拉外長：考慮與中國建立貿易關係　但維持與台邦交

2女5天內同街被殺「屍體相距137公尺」　死者兒：連環殺手犯案

俄羅斯避制裁取得工具機　立陶宛總理：正與台灣溝通

東京大雪「百合海鷗號」停駛！　乘客被迫下車走軌道畫面曝

冷凍庫壞掉！負責諾貝爾獎醫學院「30年研究全毀」　損失恐達14億

台北區醫學中心增額2家！薛瑞元認定「同燈同分」不算開上限

台灣「LEXUS LBX新休旅」接單量曝光！中階款人氣夯　2月陸續交車

孝琳回歸SISTAR19將來台開唱！小麥色美肌保養方法簡單貴在堅持

漢神、大立百貨也能拍黃色小鴨　買起來鴨！日泰人氣伴手禮一次購

苗栗婦產科醫師舞龍迎龍子龍女　祈求「生育新龍」

還沒放先吵一波！他怨春節「爽沒幾天」就開工：台灣假短得X杯

《滾石摘星號》wann飆唱極限轉音　金曲女星嚇喊：想退休了！

拍板！北市動物園4／1調漲門票　非市民全票60元漲至100元

東京積雪5公分！羽田機場31航班停飛　105人滑倒送醫

全縣已堆16.9萬噸垃圾　雲林環保局提醒「春節這2天」停收

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

國際熱門新聞

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

只當15天日本小姐！烏克蘭佳麗改口認不倫

「日本小姐」認當小三道歉！　退還后冠

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

英鋼琴家出大招！　秀「中華民國國旗」撂台語：台灣加油

人妻想「參加小王葬禮」逼哭尪：都分手多年了

年終領6個月！理貨員PO文：太過分了

即／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶

13歲女被7男拖到公廁性侵　男友被迫觀看

逼人妻拍A片害輕生！　軍人老公落網裁定羈押

英王查爾斯三世確診罹癌　不是前列腺癌

Fed放鷹　美股大跌274點

更多熱門

相關新聞

台76父子遭撞雙亡！駕駛女兒想休學扛家計

台76父子遭撞雙亡！駕駛女兒想休學扛家計

彰化台76線西向13k埔鹽路段昨（5）日發生死亡車禍，48歲王姓男子駕駛小貨車，載72歲父親到彰化批發水果後要回宜蘭，與45歲黃男駕駛的大貨車發生碰撞，小貨車墜落橋下導致王姓父子雙亡。家屬指出，2人死亡後家裡頓失經濟支柱，不知道之後要怎麼辦，王姓駕駛的大女兒甚至有休學念頭，想幫忙家計。

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

父子遭撞墜30m雙亡　家屬殯儀館淚崩：年怎麼過

父子遭撞墜30m雙亡　家屬殯儀館淚崩：年怎麼過

國1奪命車禍案外案！肇事大貨車駕駛拉弟弟頂罪

國1奪命車禍案外案！肇事大貨車駕駛拉弟弟頂罪

開車撞翻六合夜市炒飯攤　老闆驚逃躲死劫嚇壞

開車撞翻六合夜市炒飯攤　老闆驚逃躲死劫嚇壞

關鍵字：

報案車禍英國威爾斯Abi Lloyd RobertsJosh Lloyd Roberts

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

說謊很難被識破三大星座！

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面