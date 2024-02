女工作接報案電話　發現「車禍被撞死屍體」是19歲弟弟崩潰

▲女工作時,接到弟弟被撞死的報案電話。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯25歲女子阿比(Abi Lloyd Roberts)在報案專線擔任接線員工作時,接到一通車禍肇事逃逸報案,沒想到事件中被撞死的男子,竟然是19歲弟弟喬許(Josh Lloyd Roberts),對她造成巨大心理創傷。

在威爾斯救護車專線擔任接線員的阿比表示,2023年6月2日晚上,她接到報案電話,一名約19歲至20歲男子疑似被車撞到身亡,陳屍在街上,她一聽到消息心就沉了下去,因為事發前2小時,曾收到弟弟傳來要走路回家的簡訊。

Caernarfon: 999 call handler was on shift for brother's crash https://t.co/KYNeLJQMTc