13歲女被7男拖到公廁性侵　「男友被迫觀看」崩潰：不要傷害她

▲義大利公廁發生重大性侵案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

義大利西西里島熱門觀光景點傳出重大性侵案，一名13歲少女在公廁遭7名男子攻擊性侵，暴徒還強迫少女同行的17歲男友觀看性侵過程，行徑非常惡劣。警方後來逮捕到7名男子，7人全是來自埃及的移民，年齡約在15歲至19歲之間。

義大利警方表示，事件上月30日晚間7時30分左右，發生在西西里島東岸卡塔尼亞(Catania)當地公園Villa Bellini Park，13歲少女遭到一群男子搭訕後，被強行拖到公廁中性侵，17歲男友則被毆打、強迫觀看過程。

少女表示，自己當下遭到2名男子性侵，「他們還強迫我男友看，我一直聽到他絕望的尖叫聲，懇求他們不要傷害我、放我走」，恐怖事件約持續了30分鐘，2人後來成功逃脫立即報案。

受害者報案後，警方立即在24小時內逮捕到凶嫌，少女指認出其中2名凶嫌身分，男友則指認出剩餘5名男子的臉，警方發現7人全是來自埃及的移民，其中3人是未成年者，4人已成年。

誇張犯罪事件引發義大利當局震怒，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)對受害者表達了同情，同時也對事件發出譴責，強調會為受害者伸張正義。副總理薩爾維尼(Matteo Salvini)則要求，應該要對暴徒施以化學閹割。