他開特斯拉「一邊狂玩蘋果Vision Pro」　遮眼上路危險畫面曝光

▲美國一位民眾一邊駕駛特斯拉，一邊使用頭戴式裝置。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國網路近期瘋傳一段影片，某位特斯拉車主一邊在路上行駛，一邊竟然在使用蘋果頭戴式裝置Vision Pro，看起來相當危險。對此，交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）5日也親自轉發影片，提醒駕駛必須時刻保持注意力。

根據社群平台X（前稱推特）瘋傳畫面，車主駕駛著一輛特斯拉電動皮卡Cybertruck，頭上卻戴著蘋果Vision Pro，不僅雙眼視線完全被遮蔽，雙手也沒有放在方向盤上，而是在空中不斷比劃，似乎正在使用「手勢」操控虛擬實境（VR）。

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024

布塔朱吉轉發影片表示，「提醒一下，目前所有可使用的先進駕駛輔助系統，都需要人類駕駛時時刻刻地掌控，並且完全參與駕駛任務。」此前，他也曾對特斯拉自動駕駛的使用，發表類似言論。

根據蘋果官網，Vision Pro是「一部革命性的空間運算設備，將數位內容無縫融入實體世界，讓使用者處在當下並與他人保持連結」，但人們不應該在操控行駛中車輛時使用。特斯拉也表示，其先進駕駛功能是為了給完全專注的駕駛使用，「他們的雙手握在方向盤上，隨時準備接管。」

目前，蘋果與特斯拉都沒有回應這支爭議影片。