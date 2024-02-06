冷凍庫壞掉！負責諾貝爾獎醫學院「30年研究全毀」　損失恐達14億

▲瑞典卡羅琳斯卡學院。（圖／翻攝自Facebook／Karolinska Institutet）

記者吳美依／綜合報導

瑞典卡羅琳斯卡學院（Karolinska Institutet）是負責頒發諾貝爾生醫獎的醫學院，該機構卻於5日證實，由於去年聖誕假期期間冷凍庫故障，過去至少30年來蒐集的樣本與研究成果，全部毀於一旦。部分媒體指出，估計損失可能高達5億克朗（約新台幣14.8億元）。

卡羅琳斯卡學院位於瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）近郊，是全球最有威望的醫學院之一，下轄機構卡羅琳學院諾貝爾大會（Nobel Assembly）專門負責頒發諾貝爾生醫獎。

▲冷凍庫故障導致數十年樣本報銷。（示意圖／CFP）



《衛報》報導，這些樣本被儲存在16個低溫儲槽，並且透過液態氮長年保持在-190°C。但是，去年12月22日至23日的某時間點，液態氮供應突然中斷。儘管在缺乏額外液態氮的情況下，低溫儲槽仍能運作4天，但它們最終故障長達5天，導致多個機構的樣本被毀。

該學院南部校區院長賽爾伯格（Matti Sällberg）5日表示，這起事件發生在「所能想像的最糟糕時間」，也就是平安夜的前一天。這些樣本都被嚴格用於未來研究用途，因此不會影響任何患者的醫療照護，但「受到最嚴重影響的是那些研究白血病的人，他們從患者身上蒐集樣本長達30年。」

賽爾伯格表示，儘管沒有跡象表明這是蓄意破壞，但校方仍通報警方，同時展開內部調查。不過，校方尚未正式公布估計損失金額。

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