臉上長「毛茸黑胎記」！11歲妹被笑「甲蟲」堅強喊：這是上蒼禮物

▲女童出生時額頭、眼睛、鼻子和臉頰，就長有黑色的胎記。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

馬來西亞11歲女童努拉妮莎（Nuraneesa）出生時額頭、眼睛、鼻子和臉頰，就長有黑黑的胎記，導致她自小承受他人嘲笑，但她仍保持樂觀，堅強地說「我臉上長了胎記，所以常被人取笑，甚至還有人叫我『甲蟲』，但我不會生氣，也會原諒他們，因他們並不知道這是上蒼送我的禮物」。

《大都會日報》報導，努拉妮莎因額頭、眼睛、鼻子和臉頰長有黑黑的胎記，導致她自幼就承受他人嘲笑；37歲母親娜茲拉（Nazira）近期透過TikTok帳戶，分享女兒的照片和影片，希望人們可接受他人的缺點，此舉也引起網友們關注。

努拉妮莎受訪時表示，自己認為臉上的黑色胎記是上蒼賜予的禮物，所以她會平靜地接受，雖然至今常被周圍人嘲笑，自己偶爾也會為此感到難過，「儘管我會因為受到嘲笑感覺羞恥，但我不生氣，因為上蒼讓我和其他人相比，看上去與眾不同，即便世人會覺得她不可愛，但在天堂她肯定會變漂亮。」

報導指出，努拉妮莎已進行去除胎記的手術，但她要求媽媽不要將胎記全去除，因為那是上蒼給她的印跡，如果全部消除，就不是原來的她了，「如果還有人繼續嘲笑我，我會原諒他們，請求他們不要再這樣。」娜茲拉指出，女兒是強大的孩子，她忍受大家的嘲笑，並不記恨那些人。

娜茲拉坦言，自己生下女兒那刻，她第一次看到孩子便陷入沉默，腦袋一片空白，但她沒有一絲遺憾或悲傷，還是非常地愛她，然而當她聽到別人嘲笑女兒時，心中感到十分難過，有些人甚至問，她懷孕時丈夫是否殺了猴子或看到日蝕後洗澡，造成孩子有胎記。

娜茲拉說，雖然女兒臉上的胎記不嚴重且無害，但為了孩子的未來，他們還是決定聽從醫師建議，透過手術逐步去除胎記。母親透露，努拉妮莎目前已分階段接受4次手術，以去除胎記，「孩子的胎記很厚，就像有填充物一樣，而且毛茸茸，在孩子同意的情況下，我們才決定為其做手術。」

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