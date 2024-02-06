馬斯克75歲母親再訪中國！　大曬上海遊客照

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）的母親梅伊（Maye Musk）再訪上海。（圖／翻攝自X／@mayemusk）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）的母親梅伊去年3度赴中旅遊，而她4日再度貼出在上海參加新春活動的照片，並祝賀中國的朋友新年快樂，兒子馬斯克也留言表示，「應該要有更多人去中國旅遊。」

現年75歲的梅伊（Maye Musk）相當熱愛中國，除了2023年曾3度到中國旅遊外，她4日再度貼出在上海參加新春活動、參觀豫園的照片，「在上海的時候，我看到了龍年最壯觀的展覽，分享這個特別的經歷。」她同時在貼文祝賀中國的朋友新年快樂。

▲馬斯克留言回覆，「應該要有更多人去中國旅遊。」（圖／翻攝自X／@mayemusk）



此文也讓兒子馬斯克留言回覆，「應該要有更多人去中國旅遊。（More people should visit China.）」先前更一度傳出梅伊有意在中國置產定居，但未獲得證實。

梅伊去年3月底首度前往中國旅遊，先後前往廣州、廈門、成都及蘇州等地，一方面是旅遊觀光，另一方面則是為了要宣傳她在2020年出版的自傳《人生由我》，她也表示，「中國悠久的歷史真是令人著迷。」