驚悚片曝！室內攀岩玩家「0防護攀岩」　墜15公尺摔成重傷

4pm, 2 February 2024 - Bytom, Poland— Bliksem v2.oH™ ???????????????? (@TheFarEastFiles) February 4, 2024
22 year old Polish guy started his journey on a climbing wall without any supervision or protection. This happened in Skarpa Hall, in Bytom, Poland.
Man was transported via helicopter to the nearest hospital. His condition is stable. He was… pic.twitter.com/RYFAS43jqR
記者張靖榕／綜合外電報導
波蘭一名22歲登山運動員日前進行室內攀岩訓練，攀爬到約15公尺高處後突然摔落，因為沒扣安全扣繩，導致摔成重傷送醫搶救。
▲室內攀岩選手摔成重傷。（圖／翻攝X）
綜合外電報導，事件發生在2日下午4時許，波蘭貝托姆（Bytom）一處室內攀岩訓練中心，該名運動員架設好手機準備錄下自己一路攻頂的畫面，沒想到當他攀爬到15公尺高處後突然墜落，反而錄下自己因忽略防護摔成重傷的慘況。
影片顯示，當時事發突然，連一旁的練習人員一時都沒反應過來，之後才趕緊上前查看情況。
貝托姆警方表示，已透過空中救護直升機將該男子送往醫院，途中男子並未失去意識，目前就醫情況未知。
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