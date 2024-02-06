驚悚片曝！室內攀岩玩家「0防護攀岩」　墜15公尺摔成重傷

昨(29)日在高雄定居10年的波蘭人安德在臉書發文說：「來高雄是我收過，最好的建議之一」。他提到，這座城市充滿活力、氣候宜人，生活在這裡是一場全年的冒險。同時他指出，在高雄停車不是惡夢，現在增加了左轉專用道，讓整個交通更順暢、安全，大眾運輸也變得更輕而易舉。直呼，來高雄就像中大獎了！