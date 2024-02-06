連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

▲大樂透今起每天開獎，一路到2／24。（圖／記者許力方攝）



記者廖婕妤、張靖榕／綜合報導

台彩今年創下史上最長連續開獎天數紀錄，人氣最高的「大樂透」今（6日）起一路到本月24日每天開獎，2／6至2／10再加碼360組100萬元「春節大紅包」，對中任6個號碼即中獎！

台彩大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果3款遊戲加碼總獎金高達9.7億元，創近7年來春節加碼新高，預計銷售金額更可增加58億元。

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大樂透

大樂透2／6至2／24連續開獎19天，等於天天有機會抱走億元頭獎，2／6至2／10再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大红包」獎項，如果2／6至2／10共360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期將繼續加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全數送出，或是到2／24活動結束為止。

刮刮樂

民眾最期待的刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元等待8個幸運兒來領，二獎200萬元＋賓士休旅車有10個，三獎100萬元多建1000個，百萬（含）以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂。

年度生肖限定刮刮樂「金龍獎」每張售價500元，總中獎率100%，頭獎300萬元共有13個；以象微活力四射又極具正義感的台灣阿龍作為票面主角的「金龍報喜」與「攏好運」2款新品可愛吸睛，金龍報喜每張售價200元，最高獎金10萬元共600個，總中獎率50.34%；攏好運每張售價100元，頭獎30萬元共7個，500元（含）以上獎項超過24萬個；每張售價200元的「幸運紅包」共有6個頭獎200萬元，1000元（含）以上獎項超過24萬個。

威力彩

威力彩5日當期頭獎加碼2億元；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2／2至2／18連續加碼17天，是第4屆以來最長的加碼天數，除基本玩法1~6星9個獎項獎金加碼外，猜大小與猜單雙獎金倍數也由6倍提高為7倍。

為方便民眾即時掌握開獎號碼，2／6到2／24每天晚上8點半到9點於三立財經iNews台48頻道與非凡新關台58頻道播出「公益彩券春節大红包」開獎特別節目，實況轉播春節期間各遊戲與大樂透春節大紅包開獎實況，民眾可於當日晚上9點30分至台彩官網查詢各遊戲開出獎號，開獎結果則預計會在關獎當日晚上10點進行公告，民眾也可下載「台灣彩券APP」查詢相關開獎結果，並利用APP裡的「對獎小幫手」來對獎。

農曆春節期間民眾若對中5000元以下的獎項可至全國各地公益彩券投注站兌獎，超過5000元的獎金則需於營業日至中國信託各分行或受委託批售兒獎處兌獎。台灣彩券也呼籲民眾，購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活，想了解更多新春限定刮刮樂及春節加碼活動資訊，可至台灣彩券官方網站查詢。