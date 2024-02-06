　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

▲大樂透今起每天開獎，一路到2／24。（圖／記者許力方攝）

▲大樂透今起每天開獎，一路到2／24。（圖／記者許力方攝）

記者廖婕妤、張靖榕／綜合報導

台彩今年創下史上最長連續開獎天數紀錄，人氣最高的「大樂透」今（6日）起一路到本月24日每天開獎，2／6至2／10再加碼360組100萬元「春節大紅包」，對中任6個號碼即中獎！

台彩大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果3款遊戲加碼總獎金高達9.7億元，創近7年來春節加碼新高，預計銷售金額更可增加58億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大樂透
大樂透2／6至2／24連續開獎19天，等於天天有機會抱走億元頭獎，2／6至2／10再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大红包」獎項，如果2／6至2／10共360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期將繼續加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全數送出，或是到2／24活動結束為止。

刮刮樂
民眾最期待的刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元等待8個幸運兒來領，二獎200萬元＋賓士休旅車有10個，三獎100萬元多建1000個，百萬（含）以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂。

年度生肖限定刮刮樂「金龍獎」每張售價500元，總中獎率100%，頭獎300萬元共有13個；以象微活力四射又極具正義感的台灣阿龍作為票面主角的「金龍報喜」與「攏好運」2款新品可愛吸睛，金龍報喜每張售價200元，最高獎金10萬元共600個，總中獎率50.34%；攏好運每張售價100元，頭獎30萬元共7個，500元（含）以上獎項超過24萬個；每張售價200元的「幸運紅包」共有6個頭獎200萬元，1000元（含）以上獎項超過24萬個。

威力彩
威力彩5日當期頭獎加碼2億元；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2／2至2／18連續加碼17天，是第4屆以來最長的加碼天數，除基本玩法1~6星9個獎項獎金加碼外，猜大小與猜單雙獎金倍數也由6倍提高為7倍。

為方便民眾即時掌握開獎號碼，2／6到2／24每天晚上8點半到9點於三立財經iNews台48頻道與非凡新關台58頻道播出「公益彩券春節大红包」開獎特別節目，實況轉播春節期間各遊戲與大樂透春節大紅包開獎實況，民眾可於當日晚上9點30分至台彩官網查詢各遊戲開出獎號，開獎結果則預計會在關獎當日晚上10點進行公告，民眾也可下載「台灣彩券APP」查詢相關開獎結果，並利用APP裡的「對獎小幫手」來對獎。

農曆春節期間民眾若對中5000元以下的獎項可至全國各地公益彩券投注站兌獎，超過5000元的獎金則需於營業日至中國信託各分行或受委託批售兒獎處兌獎。台灣彩券也呼籲民眾，購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活，想了解更多新春限定刮刮樂及春節加碼活動資訊，可至台灣彩券官方網站查詢。

ET快訊
濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度
快訊／英國王查爾斯三世宣布罹癌！　白金漢宮證實：接受治療中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

今天開始！大樂透連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光！做對旺整年

Chill海線走春！　台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

遭病人掐脖只能說「沒關係」最美護理師心疼同事：臨床環境太艱辛

走30分就喘→跑完42km馬拉松！高木直子圖文書再版　網讚：被激勵

爆紅YouTube「跳廣告外掛」被植惡意程式　開發者警告快停用

停車遇「月票大爺」堵入口！妹子報警反被嗆佔位：當我們吃屎喔

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

今天開始！大樂透連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光！做對旺整年

Chill海線走春！　台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

遭病人掐脖只能說「沒關係」最美護理師心疼同事：臨床環境太艱辛

走30分就喘→跑完42km馬拉松！高木直子圖文書再版　網讚：被激勵

爆紅YouTube「跳廣告外掛」被植惡意程式　開發者警告快停用

停車遇「月票大爺」堵入口！妹子報警反被嗆佔位：當我們吃屎喔

連續19天！大樂透今起天天開獎　加碼360組「100萬元春節大紅包」

今天開始！大樂透連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

營養師揭「冬季易便秘」4大主因！多吃「4種食物」養成順暢體質

東京大雪警報多處3公分積雪　降雪隔天學「企鵝走路」更安全

Fed放鷹！美股大跌274點　台積電ADR反漲逾2%

向心夫婦「烏龍共諜」滯台4年抗告被駁回　控王立強誣告

台股前十大市值出爐　台積電居冠不意外、廣達大漲2.4倍最多

投資台灣3大方案今年新增2300億元　壯大AI、半導體供應鏈

智利野火死亡數增至122人　全國哀悼兩天

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

榮總忘年會高衩妹辣爆！　他讚「護理師好頂」猜錯身分了

生活熱門新聞

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

開業35天刮出2000萬大獎　幸運女得主想買房

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

快訊／複驗瘦肉精檢體送到中央了！打包畫面曝　

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

停車遇月票大爺堵入口！她報警反被嗆

過年好冷！　恐跌破7℃

一周3次不滿足！2寶媽每天都想要：怕尪被榨乾

更多熱門

相關新聞

大樂透今起連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

大樂透今起連19天開獎　加碼360組百萬春節大紅包

台灣彩券「大樂透」今天（6日）起至2/24每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，2/6-2/10加碼360組100萬春節大紅包，只要對中6個號碼就有。

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

南消七大要讓家家戶戶過好年

南消七大要讓家家戶戶過好年

頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

頑皮世界春節推《龍年特展》探訪龍族世界

台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

台鹽邀您七股看三麗鷗鹽雕喝好水抽10萬紅包！

關鍵字：

大樂透過年紅包台彩春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

說謊很難被識破三大星座！

即／王婉諭宣布　參選時力決策委員

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

台灣港務港勤公司新進從業船員招募　起薪41-49K、不需住船上

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

手遊發行商爆「邀代言不付錢

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面