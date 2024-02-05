快訊／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶　乘客卡電車上

▲日本東京下大雪，又遇到停電。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本本州受南岸低氣壓，關東甲信地區5日下午已開始降雪，預計雪勢將持續至6日上午。豈料，東京地區5日深夜10時許無預警大規模停電，導致至少1.3萬戶受影響。
綜合日媒報導，東京電力表示，截至晚上11點，東京都會區近1萬戶家庭停電；另外，主要停電區域在東京、神奈川和千葉地區，其中千葉縣的停電數量約為3500戶，佔首都圈總停電數約30%。
有一名正在電車上的網友，在X平台PO出電車內一片漆黑的影片；也有人表示，猿橋站停電約1小時，站方發放了暖暖包及防寒布、麵包等，非常感謝站務方，「火車上的乘客大部分是外國遊客，有一個會說一點英語的日本人為他們做翻譯」。
停電した pic.twitter.com/Cboax7i9tN— ときおです (@sonaria__181818) February 5, 2024
猿橋駅で停電発生から1時間ほどでカイロと断熱シートの配給、その30分ほど後、パンの配給有り。夜遅いのに感謝。— ときおです (@sonaria__181818) February 5, 2024
切れた架線の修理はまだ多分取りかかれてない感じ。
車内は外国人観光客がほとんどでちらほら英語喋れる日本人が通訳してあげてる。
コンビニが近いから結構コンビニ行ってる人多い。 pic.twitter.com/V17EUxcAcy
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