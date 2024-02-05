快訊／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶　乘客卡電車上

▲日本東京下大雪，又遇到停電。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本本州受南岸低氣壓，關東甲信地區5日下午已開始降雪，預計雪勢將持續至6日上午。豈料，東京地區5日深夜10時許無預警大規模停電，導致至少1.3萬戶受影響。

綜合日媒報導，東京電力表示，截至晚上11點，東京都會區近1萬戶家庭停電；另外，主要停電區域在東京、神奈川和千葉地區，其中千葉縣的停電數量約為3500戶，佔首都圈總停電數約30%。

有一名正在電車上的網友，在X平台PO出電車內一片漆黑的影片；也有人表示，猿橋站停電約1小時，站方發放了暖暖包及防寒布、麵包等，非常感謝站務方，「火車上的乘客大部分是外國遊客，有一個會說一點英語的日本人為他們做翻譯」。