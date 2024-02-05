普丁躺著選　俄反戰總統參選人恐不符資格

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯反戰總統參選人納德茲丁（Boris Nadezhdin）今天表示，俄國中選會工作小組據稱發現，他提交的競選連署簽名中有15%無效，這可能使他無法參選。

路透社報導，如果上述數字屬實，將比容許的錯誤率高出3倍，俄羅斯中選會將有理由剝奪納德茲丁的參選資格，使他無法參與今年3月大選挑戰現任總統普丁（Vladimir Putin）。

納德茲丁的發言人指稱，俄國中選會將於7日針對此事作出最後裁定。納德茲丁則在通訊軟體Telegram上指出，若俄國中選會拒絕將他登記為總統候選人，他會向最高法院提出上訴。

上週，納德茲丁向俄羅斯中選會提交他在國內各地獲得的逾10萬名支持者簽名連署，以讓他的名字列入總統大選選票上。

但俄國中選會2日指出，對於連署簽名的初步分析顯示，納德茲丁支持者名單中，有些人已經去世。

▲反戰人士納德茲丁（Boris Nadezhdin）。（圖／路透）

由於普丁長年主宰及控制俄羅斯，即便現年60歲的納德茲丁獲准參選，各界也不期待他能勝選。

但他的競選仍獲得人們的關注，因為他公開反對克里姆林宮所謂的對烏克蘭「特殊軍事行動」。

納德茲丁稱普丁發動軍事行動是「致命錯誤」，並誓言透過談判結束這場衝突。