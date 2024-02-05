　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議　「印度駐軍將撤離」

▲▼馬爾地夫總統：已與新德里達成協議撤離印度軍人。（圖／路透社）

▲▼馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議，撤離駐馬爾地夫的印度軍人。（圖／路透社）

文／中央社

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）5日表示，已和新德里當局達成協議，今年3月10日前撤離一批印度派駐馬爾地夫的軍事人員。

馬爾地夫媒體「太陽在線」（Sun Online）報導，穆伊祖5日在發表首次國會致詞時說，印度陸軍將於3月10日前撤走第一批軍事人員，其餘2批將於5月10日之前離開。

穆伊祖重申，維護馬爾地夫的自由和主權，是他做為國家元首的首要任務。

他說，大多數民眾支持把外國軍隊趕出馬爾地夫，取回海洋主權，取消與他國簽署可能損害馬爾地夫主權的協議。

印度媒體曾披露，大約70名印度軍事人員駐紮在馬爾地夫，協助馬爾地夫士兵使用及維護印度提供的一架巡邏機與2架直升機。這兩架直升機負責運送馬爾地夫的急重症病患到其他地方治療。

親中或親印是馬爾地夫近年來歷屆總統大選的主要議題，穆伊祖去年9月當選，11月上任，被認為立場親中。

他在競選期間喊出「印度離開」（India Out）口號，就任後第2天正式要求印度撤離派駐在馬爾地夫的軍事人員，去年12月中旬又決定不再延長與印度的水文調查合作協議。

印度與馬爾地夫的關係看似急速惡化中。馬爾地夫國防部日前指控，印度海軍武裝人員在未徵得馬爾地夫相關單位許可的情況下，在馬爾地夫專屬經濟海域強行登上多艘馬爾地夫漁船，要求印度方做出說明。

另一方面，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天在他的新書發表會向印度媒體說，印度和馬爾地夫都不想把事情鬧大，兩國有很多其他方面的往來，沒有必要把關係陷在特定泥沼。

蘇杰生並說，印度正在評估是否派遣受過訓練的非軍事人員，協助馬爾地夫進行醫療救援工作。

ET快訊
快訊／王婉諭宣布參選時代力量決策委員
瑤瑤開箱「掉出超巨頭燈」！　網分心：到底該看哪
李亞萍年輕超火爆！余祥銓爆跟人吵架「跳上車頂＋拿高跟鞋狂敲」
韓國老公逼拍A片　妻子輕生亡
醫點名「4大糖毒食物」少吃！　恐得糖尿病、失智

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

只當15天「日本小姐」！烏克蘭佳麗改口認不倫　主動解約退回后冠

快訊／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶　乘客卡電車上

馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議　「印度駐軍將撤離」

巴基斯坦國會大選才爆槍殺　槍手又襲警局「投手榴彈」10死6傷

前AV女優看脫口秀「滑手機」！遭4警押出場上銬45分鐘　畫面曝光

普丁躺著選　俄反戰總統參選人恐不符資格

快訊／日氣象廳發「大雪警報」多條鐵路停駛　40人跌倒送醫

三戰爆發哪裡最安全？ 英媒盤點這4地　全是機密地堡「可防核戰」

櫻花妹下海！遇70歲洋男以為好賺　結果「一夜10次」累到壞

年終領6個月！理貨員PO文「太過分了」狂炫耀　一票人超羨慕

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

榮總忘年會高衩妹辣爆！　他讚「護理師好頂」猜錯身分了

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

只當15天「日本小姐」！烏克蘭佳麗改口認不倫　主動解約退回后冠

快訊／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶　乘客卡電車上

馬爾地夫總統宣布：已與新德里達成協議　「印度駐軍將撤離」

巴基斯坦國會大選才爆槍殺　槍手又襲警局「投手榴彈」10死6傷

前AV女優看脫口秀「滑手機」！遭4警押出場上銬45分鐘　畫面曝光

普丁躺著選　俄反戰總統參選人恐不符資格

快訊／日氣象廳發「大雪警報」多條鐵路停駛　40人跌倒送醫

三戰爆發哪裡最安全？ 英媒盤點這4地　全是機密地堡「可防核戰」

櫻花妹下海！遇70歲洋男以為好賺　結果「一夜10次」累到壞

年終領6個月！理貨員PO文「太過分了」狂炫耀　一票人超羨慕

只當15天「日本小姐」！烏克蘭佳麗改口認不倫　主動解約退回后冠

玩手遊姿勢被家人形容噁心...玩家繪圖分享網驚：這是在練核心吧

療癒神劇《機智醫生生活》要翻拍陸版！　陸網崩潰：求別蹧蹋

「淡水天元宮」夜櫻點燈！這裡拍寺廟、櫻花海　加碼最美河景房開箱

封印家裡的貓貓！日本推「咒術迴戰 - 獄門疆」造型寵物屋

潔媽／人終有總走不動的一天　趁還有體力去浪遊

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

年終領6個月！理貨員PO文：太過分了

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

即／東京大雪還停電！影響至少1.3萬戶

逼人妻拍A片害輕生！　軍人老公落網裁定羈押

4親哥哥性侵妹妹4年　她忍無可忍全說了

夾斃車內！載兒子上課　爸回家與巴士相撞

櫻花妹下海遇70歲洋男　一夜10次累壞

馬爾地夫總統宣布　印度駐軍將撤離

即／日氣象廳發「大雪警報」　40人跌倒送醫

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

他住飯店開錯門　驚見女僕做半套

三戰爆發哪裡最安全？ 英媒盤點這4地

巴基斯坦選舉　傳槍手襲警局10死6傷

更多熱門

相關新聞

爸媽被槍指著頭　強迫目睹女兒遭性侵

爸媽被槍指著頭　強迫目睹女兒遭性侵

印度中央邦瓜廖爾(Gwalior)發生一起誇張案件，一名15歲少女在街上散步時遭4名男子挾持，爸媽聽到求救聲跑出來查看，也被惡徒用槍要脅，被迫目睹女兒慘遭多人性侵。

爸媽偏心妹妹　女扮裝「搶劫自己家」

爸媽偏心妹妹　女扮裝「搶劫自己家」

印度女星猝逝一天復活　原因曝光

印度女星猝逝一天復活　原因曝光

逛街突爆心梗倒地　轎車閃不及輾爆頭死

逛街突爆心梗倒地　轎車閃不及輾爆頭死

「祈福黨」入境！信義區挑路人強行祝福

「祈福黨」入境！信義區挑路人強行祝福

關鍵字：

馬爾地夫印度撤軍主權協議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

即／19歲情侶遭左轉車撞飛　2人斷腿驚悚現場曝

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

即／王婉諭宣布　參選時力決策委員

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

台灣港務港勤公司新進從業船員招募　起薪41-49K、不需住船上

說謊很難被識破三大星座！

剛生完寶寶！蔡昌憲夫妻返家「遭後車追撞」

快訊／刮刮樂頭獎2000萬首現身！　彰化屬龍婦女幸運入袋

老公開車啪啪慘死「小三脫光卡胯下」！女星認屍崩潰

台股兔年漲跌前10檔出爐　世紀年漲1000%最猛

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面