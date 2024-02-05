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巴基斯坦國會大選才爆槍殺　槍手又襲警局「投手榴彈」10死6傷

▲▼巴基斯坦選前再傳暴力 西北部警局遇襲釀10死6傷。（圖／路透社）

▲巴基斯坦一間警局選前遭到攻擊，安全人員在受傷警察所在醫院外站崗。（圖／路透社）

文／中央社

巴基斯坦警方5日表示，巴基斯坦西北部一警局5日凌晨遭到好戰分子攻擊，造成警方工作人員至少10死6傷。巴基斯坦即將於8日舉行國會大選，選前暴力情勢升溫。

路透社報導，巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）德拉班區（Draban）的警方表示，當地時間5日凌晨3時（台北時間5日上午6時）左右，好戰分子以狙擊火力攻擊受害警局後闖入，並投擲手榴彈，造成更多人員傷亡。

目前仍不清楚這起攻擊案主謀是誰，以及是否與大選有關。

開柏普赫圖赫瓦省1月31日才有一名國會議員候選人遭槍擊身亡，同一天在俾路支省（Balochistan）也有一名政界領袖在其政黨選舉辦公室遭擊斃；前一天在俾路支省一場選舉造勢活動結束後則發生炸彈攻擊，造成4人死亡，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

德拉班位於巴基斯坦保守派宗教政黨伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam）的外界所認為大本營地區。據巴基斯坦媒體報導，該黨領導人芮曼（Maulana Fazal Ur Rehman）1月才前往阿富汗會見塔利班（Taliban）最高領導人艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada），這是外界所知芮曼與外國顯要的少數會面之一。

伊斯蘭神學者協會也已以安全疑慮為由，呼籲巴基斯坦大選延後舉行。

自從巴基斯坦政府與巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）的停火協議在2022年破裂後，當地伊斯蘭主義好戰分子的攻擊行動再度活躍，尤其是針對安全人員。

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