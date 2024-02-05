東京開始下雪！23區恐迎「警報級大雪」　高速公路預防性封路

記者王佩翊／編譯

日本本州受南岸低氣壓，關東甲信地區5日下午已開始降雪，預計雪勢將持續至6日上午。而大雪高峰期恐將落在5日晚間下班通勤時間。包含東京23區在內的市區更可能將降下警報級大雪，勢必對交通造成影響。而首都高速公路、東名高速公路、新東名高速公路以及中央道部分區間則預防性封閉。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳再度上修預測，預計關東北部山區與甲信地區截至6日上午前的24小時降雪量恐超過40公分；關東北部平地25公分；箱根至多摩、秩父地區25公分；關東南部平地10公分；東京23區8公分。

▲東京銀座已開始降雪，預計降雪高峰會集中在晚間下班通勤時間。（圖／路透）



weathernews報導，東京地區預計晚間開始積雪，恐將對下班通勤時間造成交通阻礙，且低溫會持續至6日上午，上班上學的通勤路也務必要注意路面結冰。

東京都心5日中午開始降雪，而包含東京在內，關東平地有可能降下警報級大雪，接下來數小時內雪勢將增加，就連平地也會出現積雪。

首都高速公路、東名高速公路、新東名高速公路以及中央道5日也針對部分區間展開預防性封閉。其中首都高速公路中央環狀線部分區間以及多個路線的入口封閉；東名高速公路東京IC至清水JCT區間封閉；新東名高速公路海老名南JCT至新秦野IC區間、新御殿場IC至新清水JCT區間暫時封閉；中央道高井戶IC至岐阜縣中津川IC區間、大月JCT至河口湖IC區間暫時封閉等。其餘也有其他高速公路與路段陸續實施封路措施。

國土交通省呼籲民眾，駕車外出務必更換雪胎或是安裝雪鏈，避免造成意外。

日本航空、全日空5日下午部分於羽田機場起降的航班也確定取消，日本航空共55航班取消、全日空共34航班取消。