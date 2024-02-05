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「0度線」來了！氣象專家示警：春節「這2天」將跌破7度

強烈大陸冷氣團春節來襲，屆時初一、初二北部低溫跌破10度，苗栗以北空曠地區氣溫僅剩7度以下。（圖／CTWANT攝影組）

▲強烈大陸冷氣團將在春節來襲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

馬祖、桃園今（5日）響起今年「第一聲春雷」，意味著春季的天氣系統腳步接近了，不過迎接春天來臨前，全台今年要在低溫中過新年。氣象專家表示，「強烈大陸冷氣團」周三（7日）來襲，氣溫一天比一天下降，一路冷到春節連假後半段，屆時部分地區恐跌破7度以下低溫。

賈新興今天在臉書發文表示，明（6日）東北季風增強，北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，持續影響至周三（7日），周三傍晚鋒面通過加上強烈大陸冷氣團接近，各地有局部短暫雨，直至周五下午至周六（9日至10日）雨勢範圍縮小，僅剩中南部山區及花東仍有零星短暫雨。

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3000公尺以上高空「0度等溫線」在除夕夜晚間碰觸到北台灣。（圖／擷取自Facebook／賈新興）

▲3000公尺以上高空「0度等溫線」在除夕夜晚間碰觸到北台灣。（圖／擷取自Facebook／賈新興）

氣溫部分，賈新興指出，周三（7日）起氣溫開始下滑，小年夜入夜至除夕清晨（8日至9日）北部低溫下探到12度左右，最冷時間將落在初一深夜至初二清晨（10日至11日），屆時受到輻射冷卻影響，北部低溫僅剩9度~10度，苗栗以北空曠地區恐跌破7度以下低溫，之後氣溫將逐漸回升，直到初五至初六開工日（14日至15日），北部氣溫將達24、25度。

此外，賈新興也曬出3000公尺以上高空「0度等溫線」變化圖，可見紅色0度線在除夕夜晚間碰觸到北台灣，直到初一下午後才逐漸遠離。

▲▼ 。（圖／）

▲最冷落在初一至初二，恐只有7度。（圖／翻攝自賈新興YT）

氣象署預報中心技正羅雅尹表示，大陸冷氣團加上華南雲雨區東移影響，全台從小年夜至除夕都有降雨機率發生，尤其小年夜雨勢最為明顯，北部地區須留意大雨發生，到了初一起水氣逐漸減少，天氣轉為乾冷型態；另外預估此波冷氣團強度恐達「強烈大陸冷氣團」等級，將一路從小年夜影響到大年初二，因此春節連假後半段才有機會回暖，迎來穩定的好天氣。

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