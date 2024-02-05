紐西蘭機師遭挾持至今1年　紐國外長呼籲印尼叛軍即刻放人

▲梅滕斯2023年2月7日遭印尼巴布亞地區分離主義武裝分子劫為人質至今。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭機師梅滕斯（Phillip Mark Mehrtens）2023年2月7日在印尼遭挾質至今已經大約1年。紐西蘭外交部長皮特斯呼籲印尼叛軍立即將他釋放，「我們強烈要求那群扣押梅滕斯的人立刻釋放他，不要傷害他，繼續關押他不符合任何人的利益。」

路透報導，梅滕斯去年2月駕駛一架小型商用飛機降落在巴布亞省山區恩杜加（Nduga），但卻遭到印尼巴布亞民族解放軍（TPNPB）其中一個武裝派系挾持，當時TPNPB威脅稱，若巴布亞獨立談判被拒絕，將會槍殺梅滕斯。該組織多次發布梅滕斯的影片，要求聯合國針對巴布亞獨立進行斡旋，有部分畫面顯示，梅滕斯被一整群巴布亞戰士持槍包圍。

▲紐西蘭外交部長皮特斯呼籲印尼叛軍立即釋放梅滕斯。（圖／路透）

在聯合國的監督允許之下，西巴布亞1969年被劃入印尼管轄，而巴布亞島東部則是獨立國家巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。在2018年之後，當地衝突大幅升級，西巴布亞支持獨立的武裝份子發動更致命、更頻繁的攻擊，主因是他們設法取得更先進武器。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）表示，政府機構持續與印尼有關部門進行廣泛合作，確保梅滕斯獲釋。