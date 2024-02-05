春節出遊注意！峇里島14日起徵收旅遊稅　跳島回來「還要再付」

▲峇里島將在2月14日開始徵收旅遊稅。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼旅遊天堂峇里島將自2月14日起向旅客徵收旅遊稅，以解決當地嚴重的交通與垃圾問題。需要注意的是，由於新規定寫明每次入境都必須繳稅，因此旅客若安排到附近島嶼遊玩再返回峇里島的話，也必須再次支付這筆費用。

綜合外媒報導，自2月14日起，所有到峇里島旅遊的旅客，無論是成人或孩童，都必須支付15萬印尼盾（約新台幣300元）的旅遊稅，而在峇里島旅遊期間到吉利群島（Gili）、龍目島（Lombok）或爪哇島（Java）等鄰近島嶼跳島的旅客，在返回峇里島時，必須再次支付旅遊稅。

不過，前往珀尼達島（Nusa Penida）、倫邦岸島（Nusa Lembongan）或切寧安島（Nusa Ceningan）的旅客則無需再支付旅遊稅，因為這3個島嶼位於峇里省內。

有部分人士質疑，政府的這項新規定恐將導致入境處大排長龍，不過當地旅遊局卻表示，繳交旅遊稅的過程不會超過23秒，而當局也希望旅客未來出發到峇里島前，可以事先上網到Love Bali官網繳付旅遊稅，「我們也接受信用卡，非常方便」。

不過，有網友卻表示，峇里島開始徵收旅遊稅一事，對單身的旅人而言或許並沒有造成太大的影響，但對於那些帶著孩子一起旅遊的人來說，他們可能會因為費用增加而轉往其他更便宜的東南亞國家去度假，讓峇里島的旅遊收入銳減。