拜登又失言？美媒曝他罵以色列總理「他X的壞傢伙」　白宮駁斥了

▲拜登訪問以色列時，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美媒《政客》援引「曾與總統交談過的人士」說法報導，拜登私下稱呼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「他X的壞傢伙」（bad fucking guy），並且擔心對方把美國捲入更廣泛的中東戰爭。不過，白宮已經駁斥這個消息。

《政客》（Politico）寫道，如果美國真的被捲入中東衝突，將有助於緩解要求加薩停火的國際壓力，以及納坦雅胡在國內面臨的政治困境，「就像政府裡的每一個人，以及任何還有脈搏的民主黨人一樣，他（拜登）對於納坦雅胡抱持深刻懷疑，私下稱呼以色列總理『他X的壞傢伙。』」

報導還稱，面對親巴勒斯坦社運人士，拜登的公開立場也出現轉變，他正在採取行動，表示自己聽見他們的聲音了。

▲去年10月7日的哈瑪斯攻擊，讓納坦雅胡面臨政治危機。圖為以色列民眾上街抗議，要求總理下台。（圖／路透）

《政客》也提到，親以色列的民主黨議員開始「蔑視」納坦雅胡。一名據稱很少批評以色列的民主黨眾議員說，「大家一致認為，這場以色列與加薩的戰爭現在就必須結束，拜登需要挺身對抗比比（Bibi，納坦雅胡的暱稱）。」

他甚至形容這是一場政治災難，「基層非常生氣，不只是左派而已。我從未看過像是加薩問題這樣的深切痛苦。比比在許多民主黨選民中都是有毒的（toxic），拜登必須與他保持距離。」

對此，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）否認總統曾以這種方式提及納坦雅胡，「總統沒有這麼說，他也不會這麼說。」他指出，2位領袖的交情已經長達數十年，「在公開與私下場合都互相尊重。」