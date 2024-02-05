美參院公布1183億美元法案　含邊境改革和軍援

▲這項370頁的法案預計最晚7日表決，目前不清楚能否在民主黨控制的100席參議院取得60票支持。圖為美國國會大廈。（圖／路透）

中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國聯邦參議員今天公布備受期待的協議文本，將為烏克蘭和以色列提供數十億美元新援助，同時收緊美國邊境法。但目前不清楚法案能法順利成為法律。

法新社報導，根據參議院撥款委員會（Senate Appropriations Committee）主席莫瑞（Patty Murray）發布的摘要，這項所謂的國家安全追加法案共提撥額1183億美元資金，其中應白宮要求的600億美元用於支持飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，另141億美元提供以色列安全援助。

該法案還包括用於美國邊境安全的202億美元，以及民主黨和共和黨談判代表同意的多項移民政策變更。

這項370頁的法案預計最晚7日表決，目前不清楚能否在民主黨控制的100席參議院取得60票支持。

參議員針對因應非法移民的協議已協商數月，共和黨籍議員堅持要強化邊境安全，才會批准總統拜登金援烏克蘭的要求。

參院公布這項法案後，白宮隨即表示歡迎，強調數十年來一直在尋求改革美國「破碎」的移民制度。

拜登在聲明中表示：「現在我們已就國家安全協議達成共識，其中包括數十年來最嚴厲、最公平的邊境改革。我非常支持。」