4親哥哥趁媽不在家「性侵妹妹」　她忍4年崩潰全說了

▲4名哥哥性侵妹妹長達4年，她忍無可忍向學校輔導員說出一切。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡發生4名哥哥性侵妹妹4年的事件，4人多次趁著母親不在家的期間，對當年才8歲的妹妹下手，其中三哥對她襲胸、指侵，少女隱忍多年之後，終於在2023年選擇向校內輔導員說出遭到侵犯的事情，這起事件才曝光。目前4名哥哥均面臨指控，其中三哥5日認罪。

新明日報報導，全案發生2018年至2022年期間，這戶家庭的小孩總計有4名兄弟及3名姊妹，4名兄弟睡在同一間房間、姊妹們睡在另外一個房間。由於4名兒子當時都已經長大，媽媽曾禁止4名兒子進入妹妹們的房間，不許兒子們在女兒房間逗留，豈料4名兄弟卻趁著母親外出時，多次對年紀最大的妹妹伸出狼爪。

依據法庭資料，受害少女這些年遭侵犯期間，她的年齡介於8至12歲，但當時大哥已經18歲至21歲、二哥17歲至21歲、四弟13歲至16歲，而當年才16歲的三哥則是在2020年一年內對妹妹伸出狼爪不下4次，其中一次發現妹妹躺在床上，便躺在她身旁非禮胸部，接著指侵，雖然妹妹開口說別碰，但三哥完全不理會，最終妹妺放棄抵抗。

不只如此，三哥也知道其他兄弟同樣侵犯妹妹，但選擇不說。直到2023年2月，妹妹忍無可忍向校內輔導員說出一切，才讓整起事件曝光。如今4名哥哥都已面臨指控，案件將擇日審理，而現年20歲的三哥於5日認罪，法官將擇日下判。