開賓士撞死外送員！韓酒駕女爆是「24歲知名DJ」　抱狗旁觀引眾怒

▲ 網友上傳女DJ肇事後抱著狗蹲在路邊的照片。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起死亡車禍，一名年輕女子酒後開賓士撞死前方機車騎士，肇事後卻抱著愛犬袖手旁觀，引發眾怒。死者遺體至今無人認領，女駕駛則爆出是過去經常往返中韓的知名女DJ。

《朝鮮日報》據警方說法披露，酒駕肇事的賓士駕駛身分是24歲知名女DJ，過去經常往返南韓及中國，疫情過後便僅在南韓活動。一名經紀公司相關人士4日已向媒體證實此事，打給女DJ時是母親接的電話，哭著說女兒「真的不是故意的，但是輿論風向很不好」。

本案發生於3日凌晨約4點半，女DJ喝醉後駕駛一輛賓士，在江南區論峴洞追撞前方的機車，50多歲男騎士送醫前已經OHCA，到院後仍宣告不治。

女DJ在現場被捕，當時血液酒精濃度0.08%，已達吊銷駕照標準。據傳她肇事後第一時間不但沒有報警，也沒有進行任何應急處置，而是抱著自己的愛犬蹲在一旁人行道上，還向警方要求和母親通電話，雙方拉扯幾分鐘後才被上銬。警方3日依危險駕駛致死罪嫌對她聲請羈押，目前正調查詳細案發經過。

另一方面，4日下午有民眾在案發現場附近為死者設置簡易靈堂，人行道上放著他當時戴的安全帽及外送工會花環。遺憾的是案發第3天仍無家屬聯絡警方指認，殯葬業者連死者的名字都無從查起。