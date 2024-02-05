安養院孤僻貓「預知死亡」　撒嬌蹭蹭數小時後長輩離世

▲奧斯卡似乎天生有超能力。（圖／翻攝自Steere House Nursing & Rehabilitation Center臉書）



記者李依融／綜合報導

美國羅德島州長者照護中心Steere House Nursing & Rehabilitation Center有隻傳說中的貓咪，這隻叫做奧斯卡(Oscar)的喵星人非常不親人，卻會依偎在一些長者身邊，奇怪的是經常不久後便離世了，彷彿奧斯卡有預知死亡的能力，陪伴長者人生最後一段路。

奧斯卡2005年被照護中心領養，牠的性格孤僻不愛與人打交道，我行我素不理人，奇怪的是牠有時會蹭蹭幾位長輩，而這幾名長輩往往就在幾個小時後離世，奧斯卡住在照護中心10多年來，這樣的情形多次出現，照護人員意識到後甚至開始25次紀錄觀察，發現每次都成真了，懷疑奧斯卡有「預知死亡」的能力。

▲奧斯卡出現蹭人、撒嬌的情形，往往就代表這名長者將不久於世。（圖／翻攝自Steere House Nursing & Rehabilitation Center臉書）

此後照護人員每當看到奧斯卡蹭蹭長輩、撒嬌給摸等行為，便開始聯繫長輩親屬，通知準備見最後一面，這也幫助許多長輩與家人能一起度過人生最後一程，許多家屬對此相當感激。甚至有一次一名長輩病危，奧斯卡卻跑到隔壁床健康長輩的身邊撒嬌，照護人員心中覺得「這次不準了吧、肯定搞錯了吧」，沒想到後來健康的長輩竟先離開了。

▲奧斯卡是一隻性格獨立的貓咪。（圖／翻攝自Steere House Nursing & Rehabilitation Center臉書）

奧斯卡在2022年以17歲高齡離世，牠的傳奇故事卻已在美國流傳，許多人都記得曾經有這麼一隻「預知貓」，而照護單位也提到，奧斯卡一生中成功預測過百次，這的確是無解之謎。值得一提的是，這所照護中心相當提倡長輩與毛小孩相處，領養奧斯卡不久後也領養了一隻小貓米亞(Mya)，當時照護人員把米亞手餵長大，而米亞雖然沒有奧斯卡的特殊能力，但與長輩和照護人員都相當親近。米亞在奧斯卡離世不久4個月後也與世長辭。

▲喵星人米亞是護理人員親手奶大的。（圖／翻攝自Steere House Nursing & Rehabilitation Center臉書）

▲現在照護中心的新寵兒巴克斯特(Baxter)。（圖／翻攝自Steere House Nursing & Rehabilitation Center臉書）