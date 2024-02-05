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三戰爆發哪裡最安全？ 英媒盤點這4地　全是機密地堡「可防核戰」

▲▼戰爭。（圖／CFP）

▲英媒盤點了4個第三次世界大戰發生後可能安全的地點。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

最近世界各地衝突不斷，國際也越來越擔憂這些軍事衝突可能會演變成第三次世界大戰。英媒《每日郵報》4日發布報導，盤點了三戰不幸爆發後，地球上可能還算安全的4個地方。

▲▼BBC位於伍斯特郡的伍德·諾頓是英國唯一上榜的地堡。（圖／翻攝自YouTube）

▲BBC位於伍斯特郡的伍德·諾頓是英國唯一上榜的地堡。（圖／翻攝自YouTube）

1. 英國伍斯特郡的伍德·諾頓（Wood Norton，Worcestershire）

伍德·諾頓地堡是BBC在第二次世界大戰初期購買的避難設施。它最初是BBC在倫敦發生危機時的隱蔽基地，但現在已被當作是BBC錄音工程師和技術人員的培訓基地。

報導稱，這座如今被稱為PAWN的基地深藏於伍斯特郡的山坡深處，並擁有多層地下建築。BBC在2016年發布的文件指出，該基地可在英國遭受嚴重襲擊時，繼續被使用來放送新聞，而相關設施可容納90名BBC員工，是備受保密的重要基地。

▲▼美國賓州的烏鴉岩山綜合體。（圖／翻攝自X）

▲賓州有「地下五角大廈」之稱的烏鴉岩山綜合體被認為將在核戰中發揮重要作用。（圖／翻攝自X）

2. 美國賓州的烏鴉岩山綜合體（Raven Rock Mountain Complex，Pennsylvania）

建造於1948年的烏鴉岩山綜合體，擁有著10萬英尺的辦公空間，並設有2條1000英尺長的隧道和34噸的防爆門，最多可容納1400人。這座基地的規模大小形同一座城市，一直都有著「地下五角大廈」之稱。

據信，如果美國首都遭受毀滅性襲擊，華盛頓政府將立即轉移到此處開展工作，而人們長期以來也認為，烏鴉岩山綜合體將在發生核戰爭時發揮至關重要的作用。

▲▼美國維吉尼亞州的彼得斯山。（圖／翻攝自維基百科）

▲美國維吉尼亞州的彼得斯山可能是華府遇襲後情報機構遷徙的地點。（圖／翻攝自維基百科）

3. 美國維吉尼亞州的彼得斯山（Peters Mountain，Virginia）

彼得斯山位於維吉尼亞州的阿巴拉契亞山脈，是美國電話電報公司（AT&T）的重要通訊站。相關設施一直是美國政府連續性規劃的重要一環，而這個隱藏的基地可容納數百人。

近年來，當局花費了6700萬美元對相關基地進行翻修，而外界猜測，如果華盛頓不幸遭遇襲擊，此處可能會被用作情報機構的搬遷地點。

▲▼北美防空司令部的夏延山綜合體。（圖／翻攝自X）

▲北美防空司令部的夏延山綜合體甚至還有地下湖。（圖／翻攝自X）

4. 北美防空司令部的夏延山綜合體（Cheyenne Mountain Complex，NORAD）

位於科羅拉多州的夏延山綜合體，是美國太空部隊的防禦掩體，也是北美防空司令部的總部。它建於20世紀50年代，可容納1000人，而它最初成立的目的是為了應對冷戰。

報導稱，這個基地的各個房間都建有儲存燃料和水的水庫，有傳言稱，它的其中一個地方甚至還有地下湖。為了讓基地擁有最先進的技術，美方甚至還投資了近4千萬美元，為這座基地配備了15台控制台顯示器，以及3台房間大小的Philco 212電腦，其年營運成本高達2.5億美元。

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