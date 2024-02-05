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網紅說謊！稱用1招「偷住金沙飯店」吃霸王餐　飯店打臉：他是房客

▲▼Pete Z聲稱自己闖入金沙飯店，享受了一趟免費的奢華之旅，卻被飯店打臉他說謊。（圖／翻攝自YouTube）

▲Pete Z聲稱自己闖入金沙飯店，享受了一趟免費的奢華之旅，卻被飯店打臉他說謊。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

國外擁有超過16萬粉絲的網紅Pete Z，近日在YouTube發布影片，聲稱自己潛入了新加坡濱海灣金沙飯店，以詭計偷取飯店工作人員的房卡，入住價值10萬美元（約新台幣314萬元）的豪華客房，並享用了高級晚餐，但他事後卻被飯店踢爆，他其實是合法訪客，入住與用餐都有詳細紀錄。

據《8視界新聞網》報導，Pete Z聲稱，他在潛入濱海灣金沙飯店後，對前台謊稱自己是飯店的住客，來到飯店位於57樓的空中花園，甚至還尾隨其他房客進入專供住客使用的「無邊際泳池」。此後，他還到飯店內的義大利高級餐廳LAVO用餐，並在結賬時要求將餐費算到其他客人的房號上。

此外，Pete Z還偷取飯店清潔人員遺留在推車上的房卡，進入客房沐浴、過夜一晚，並嘗試使用按摩、高爾夫球等設備，而Pete Z也在影片中多次聲稱，這一切都是他的詭計，這些奢華體驗也全是他騙來的。

儘管如此，濱海灣金沙飯店卻在調閱紀錄後，發現Pete Z確實在1月11日合法入住了濱海灣金沙飯店，並在LAVO用餐，而飯店發布的聲明指出，Pete Z是飯店的合法住客，因此完全有權使用空中花園和無邊際泳池等設施，而且他本人支付了在LAVO用餐的全部費用。

這起事件曝光後，瞬間吸引了眾多網友的注意，不少人質疑飯店的安全性與管理措施，另外還有不少網友認為Pete Z為了獲得流量愚弄飯店與網友，對他的行為與道德進行了猛烈抨擊。

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