「世界最性感女棋手」出賽慘輸11歲小孩！　心情低落一周認敗北

▲21歲西洋棋女棋手安德莉亞被讚譽為「最性感棋手」。（圖／翻攝自IG／itsandreabotez）

記者張寧倢／編譯

有「世界最性感棋手」之稱的21歲加拿大裔美籍西洋棋女棋手安德莉亞（Andrea Botez）6歲起跟隨姐姐下棋，生涯多次摘冠，姣好的外貌更為她帶來粉絲與流量，個人IG帳號已突破60萬追蹤。不過，安德莉亞最近卻自爆，她在西洋棋錦標賽中敗給年僅11歲的對手，花了一周才從沮喪心情中恢復。

▲安德莉亞在網路社群上名氣響亮。（圖／翻攝自IG／itsandreabotez）

根據每日星報報導，安德莉亞6歲開始跟著姐姐下西洋棋，7歲就出戰美國西洋棋錦標賽，2010年奪下全加拿大U8女子西洋棋錦標賽冠軍，13歲獲得英屬哥倫比亞省（又稱卑詩省）女子西洋棋錦標賽冠軍，同年的蘇珊波爾加基金會公開賽（Susan Polgar National Open）也由安德莉亞奪冠，讓她名氣升高。

▲安德莉亞慘輸給11歲小孩。（圖／翻攝自IG／itsandreabotez）

然而，安德莉亞2周前在一篇IG貼文中慚愧表示，「在輸給一個11歲的對手後，我花了一周的時間才恢復過來，並終於發了這篇文。」隨後又上傳一部短影音，她在字幕中寫道，「睽違多年的首場西洋棋錦標賽，賽前非常興奮的我，卻在分組遇到超強的11歲對手」，而且從剪輯片段中可知，她至少對弈了4名未成年棋手。

網友紛紛留言笑說，「孩子們是很無情的，而他們會讓你明白這點」、「應該要幫對方買餅乾零食，然後要求交換一場和局」、「我很願意輸給你，我的女王」、「我覺得就算我知道怎麼下棋，看到你坐在我對面，我也會立刻腦袋空白。」

▲▼安德莉亞PO文提到，輸給11歲棋士後她的心情低落了一周。（圖／翻攝自IG／itsandreabotez）

報導補充，安德莉亞與姐姐亞歷珊卓拉（Alexandra Botez）是知名的西洋棋界姐妹花，她們憑藉著精湛棋藝與動人美貌在網路社群上吸引大批粉絲，姐妹共同經營的「BotezLive」頻道分別在YouTube與Twitch達到143萬和127萬訂閱。安德莉亞平常也會在個人社群帳號PO出性感照片，或是她的另一項興趣當音樂DJ的工作紀錄。