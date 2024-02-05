手指長度看穿你？研究：無名指比食指長　與精神疾病傾向有關

▲一些科學家認為，手指長度可以看出許多端倪。（圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

一些科學家認為，2D:4D比例（2D:4D ratio）、也就是食指及無名指的長度比例，能夠看出許多端倪，包括一個人的個性、肥胖、運動表現，甚至是精神疾病傾向。但並非所有人都信服這套理論，甚至認為只是統計學與心理現象的巧合罷了。

每日郵報報導，2D:4D比例被認為是在母親子宮裡形成，如果2D:4D比例較低、也就是無名指比食指長，可能表示胎兒時期接觸到更高濃度的睪固酮。相反地，2D:4D比例較高、也就是食指比無名指長，則代表他們在子宮裡接觸到較低濃度的睪固酮。

►無名指比食指長

在新英格蘭大學（UNE）運動科學家塞波爾博士（Dr Ben Serpell）的研究中，許多成功的球員、外科醫師和政治記者等族群，2D:4D比例都比較低，也就是無名指比食指長，原因是睪固酮與接收及處理訊息的能力有關，「我們主張2D:4D可能預示了保持專注的能力」，讓這些人更能成功完成任務。

其他研究發現，2D:4D比例較低，與年輕職業足球員的身體健康參數存在關聯。2021年一個國際研究團隊發現，在24名17歲以下球員之中，無名指比食指長越多，在力量與健康方面的表現越好。

但在2005年，加拿大艾柏塔大學（University of Alberta）科學家研究298名學生後發現，2D:4D比例較低的男性具有更高攻擊性，更令人訝異的是，2D:4D比例較低，也與鴉片類藥物濫用障礙、反社會人格障礙、甚至精神變態傾向有所關聯。他們認為，這可能表示精神疾病可能有著「生物學根源」。

參與研究的精神分析師哈希米安（Seyed Sepehr Hashemian）說，「我們驚訝地觀察到，較多的精神疾病症狀，與較低的2D:4D比例之間，存在線性關聯。」但他也指出，儘管出生前接觸的睪固酮濃度可能導致某些傾向，但不代表命運無法改變，在某些情況下，這些特徵可能被認為很負面，「但在競爭及具有挑戰性的情況下，也可能是有利的。」

►食指比無名指長



2D:4D比例較高，也就是食指比無名指長，可能出現與前述所有特徵「相反」的傾向。此外，2017年波蘭羅茲醫科大學（Medical University of Lodz）研究團隊發現，100名男女接受鼻子重建手術後，2D:4D比例越高的女性，術後疼痛程度越大。該校2022年發表論文指出，他們測量125名成人的手指比例與體重增幅後發現，2D:4D比例較高與肥胖發展有關，不論性別皆是如此。

►只是特例？

人類手指長度的比例一直是科學研究的熱門題目，甚至還有數千份論文指出，2D:4D比例與性取向、父母貧窮、慣用手、月經疼痛、握力、跳躍高度、成為消防員的機率有關。不過也有許多科學家認為，根據目前證據，無法證實2D:4D比例能夠判斷這麼多資訊。

美國塔夫茨大學（Tufts University）生理學教授斯莫里加（James Smoliga）說明，儘管目前證據不足，卻仍有大量研究說明手指長度與生物學特徵之間的關聯，這可能與心理學現象「抽屜問題」（file drawer effect）、或稱發表偏差（publication bias）有關，「人們做了無數次的不同測量，大多數都沒有生物學上的因果關係……（但）如果你發現一些具有統計學意義的東西，你就會發表它，如果你沒有，就會把它放進抽屜裡。」

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