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俄裝甲縱隊團滅！11輛全炸成廢鐵　烏軍無人機第一視角畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 烏軍無人機攻擊俄軍坦克。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方據報派無人機消滅整個俄軍裝甲部隊11輛戰車，畫面在社群媒體曝光，可見一輛輛坦克在田地上淪為廢鐵，傷亡目前尚不清楚，但俄羅斯內部對俄軍的無能和戰術感到失望的聲浪漸漲。

英媒Metro報導，網路曝光的畫面顯示，烏軍1月30日部署FPV自殺無人機，將俄軍3輛T-72坦克、5輛履帶式兩棲裝甲車和一輛步兵戰車炸成廢鐵，還摧毀2輛履帶式裝甲車，其中一輛裝有反坦克飛彈。

這起攻擊發生於俄軍去年10月來一直企圖攻占的烏東頓內茨克Novomykhailivka定居點附近，安裝於無人機上的攝影機和空拍機捕捉俄軍縱隊受到的破壞。

當時這支俄軍縱隊正開往烏東前線，容易遭受火砲或速度快又有針對性的無人機攻擊。第一視角影片可見多架無人機加速飛向俄軍坦克及戰車，並在撞擊前一刻斷訊；另一段畫面則顯示，移動中的坦克因無人機撞擊爆出火焰，一輛輛被炸毀的殘骸在田地上冒出濃煙。

《商業內幕》無法獨立證實影片真實性，但對俄軍裝甲縱隊取得的重大勝利相當重要，因為相對低廉的無人機技術逐漸被烏軍視為一種制衡俄軍戰場優勢的方式。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）1日向CNN指出，隨著技術創新加速，戰爭性質已經發生變化，儘管俄軍在人力和武器上擁有龐大優勢，無人機等武器系統也在烏軍行動中發揮關鍵效果，掌握相對便宜且現代化的技術使指揮官得以在任何天氣條件下，隨時掌握即時戰場局勢。

Metro指出，儘管裝甲部隊傷亡尚不清楚，但這起攻擊已經引發親普丁的強硬派Telegram頻道Z強烈不滿，對軍方戰術愈發失望。

美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，一名俄國軍事部落客批評軍方戰術「愚蠢且無能」；另一名親克宮軍事部落客則認為， 由於一再發生大量裝備損失，應停止機械部隊攻擊，且批評俄軍領導層未考量到烏軍無人機攻擊，或為戰車配備電子作戰系統。

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