美38歲人妻被捕「色情3P指導」硬上2名15歲球員　1少年全程旁觀

▲美國一名二寶媽與2名15歲少年在飯店房間發生性行為。（圖／翻攝自Facebook／Allison Schardin）

記者張寧倢／編譯

美國明尼蘇達州一名38歲已婚女性1月中旬與丈夫小孩一起住飯店度假，卻在飯店熱水池搭訕2名年僅15歲的青少年曲棍球隊球員，甚至進到他們的房間，為他們做「性愛指導」，要求2名少年對她做出性行為，期間第3名少年也在一旁「觀摩」。

根據紐約郵報報導，38歲二寶媽夏汀（Allison Schardin）1月14日晚間在明尼蘇達州羅斯維爾（Roseville）一家飯店的熱水池區與2名15歲少年交談，說自己婚姻狀況出了問題，然而，當時她是和丈夫與2名兒子一起入住飯店的，2名少年則是隨著曲棍球隊從科羅拉多州來到當地比賽。

少年們回到房間後，夏汀傳了Snapchat給他們，宣稱自己剛剛和丈夫吵了一架，想要去他們的房間，她進到房內之後，先是詢問少年們的年齡，還說以他們年紀幾乎可以當她的孩子了。後來她將話題轉到「性」，透過提問探究少年們的性事，最終她與其中2人開始發生性行為，還一邊要求他們對她表現一些性方面的舉動，第3名少年則全程旁觀。

A 38-year-old Minnesota mother of two was arrested after she allegedly had s** with two 15-year-old boys at the same time at a hotel last month.



Allison Leigh Schardin, 38, of Blaine, was taking a “staycation” with her family at a hotel in Roseville where a boys hockey team from… pic.twitter.com/NvOLIjFXfK — Paul Kang (@LPaulKang) February 4, 2024

不過，2名少年說他們感覺壓力很大，後來才告訴她，她必須離開他們的房間。警方表示，事發後夏汀甚至出現在少年們的一場曲棍球賽事現場，2名少年回到家鄉科羅拉多州之後還收到她傳來的訊息。

最終，夏汀於1日被警方逮捕，被指控觸犯三級與四級性犯罪。根據當局起訴書內容，夏汀承認與少年們接吻並有過性接觸，還坦承自己向他們要了一個保險套，但保證「她不會做那件事」。