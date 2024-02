美38歲人妻被捕「色情3P指導」硬上2名15歲球員　1少年全程旁觀

▲美國一名二寶媽與2名15歲少年在飯店房間發生性行為。(圖/翻攝自Facebook/Allison Schardin)

記者張寧倢/編譯

美國明尼蘇達州一名38歲已婚女性1月中旬與丈夫小孩一起住飯店度假,卻在飯店熱水池搭訕2名年僅15歲的青少年曲棍球隊球員,甚至進到他們的房間,為他們做「性愛指導」,要求2名少年對她做出性行為,期間第3名少年也在一旁「觀摩」。

根據紐約郵報報導,38歲二寶媽夏汀(Allison Schardin)1月14日晚間在明尼蘇達州羅斯維爾(Roseville)一家飯店的熱水池區與2名15歲少年交談,說自己婚姻狀況出了問題,然而,當時她是和丈夫與2名兒子一起入住飯店的,2名少年則是隨著曲棍球隊從科羅拉多州來到當地比賽。

少年們回到房間後,夏汀傳了Snapchat給他們,宣稱自己剛剛和丈夫吵了一架,想要去他們的房間,她進到房內之後,先是詢問少年們的年齡,還說以他們年紀幾乎可以當她的孩子了。後來她將話題轉到「性」,透過提問探究少年們的性事,最終她與其中2人開始發生性行為,還一邊要求他們對她表現一些性方面的舉動,第3名少年則全程旁觀。

