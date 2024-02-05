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智利「南美史上最致命」野火釀112死　數百人失蹤！發布緊急狀態

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲智利發生嚴重野火災情，至少112人死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

致命野火襲捲智利中部，據法新社5日報導，火災造成至少112人死亡、數百人失蹤。智利總統波里奇（Gabriel Boric）宣布進入緊急狀態，將動用一切必要資源應對災情，並警告國家面臨「重大悲劇」。周末的野火被認為是智利史上最致命的森林火災，荷蘭BNO報導則稱，死亡人數也已突破南美洲火災的歷史紀錄。

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）大片社區被燒成焦黑廢墟。（圖／路透）

根據法新社、路透社等外媒報導，位於智利首都聖地牙哥以西約116公里、沿太平洋的海岸觀光勝地瓦巴萊索（Valparaiso）以及比納薩瑪（Vina del Mar），原本正處於夏季旅遊高峰期，但數日前開始遭遇外圍野火威脅。報導稱，兩處城市包含城郊，共居住著100多萬人口。

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲比納薩瑪城鎮道路排滿燒毀的汽車殘骸。（圖／路透）

智利法醫服務部門4日曾表示，已有99人在野火中喪命，其中32具遺體完成身分確認。但智利內政部長托哈（Carolina Tohá）表示，隨著救難人員持續抵達重災區，未來數小時內，死亡人數將達到更高的數目。路透社的無人機空拍畫面可見比納薩瑪大片社區被野火燒到焦黑，走入街道則看見路邊整排車輛燒毀，居民在燒焦廢墟中翻找物品。

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲比納薩瑪一名男子在被燒毀的房屋廢墟中搬移物品。（圖／路透）

當局指出，智利3日全境同時有90多處大火肆虐，截至4日已控制43處火勢，延燒面積近2.6萬公頃，災區多地實施宵禁以利救災，但仍有數百人失蹤。據BBC報導，住房部門表示，約有3000到6000所房屋受到火災影響。衛生部則在瓦巴萊索發布健康警報，呼籲暫停非必要手術，並且授權建立臨時野外醫院。

▲▼智利比納薩瑪（Vina del Mar）野火仍在持續，一隻被從大火中救出的貓正在動物康復中心接受燒傷治療。（圖／路透）

▲一隻被從大火中救出的貓正在動物康復中心接受燒傷治療。（圖／路透）

智利政府4日稍早宣布，從5日起進行為期2天的全國哀悼。總統波里奇向全國發表電視談話時說，「全智利都在為死者悲慟與哀悼，我們正面臨一場規模非常巨大的悲劇。」波里奇說，死亡人數還會大幅上升，這場野火是繼2010年智利大地震造成500人死亡以來最嚴重的災難。

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲人類與動物都在智利野火中受到損害。（圖／路透）

61歲災民普加爾（Rodrigo Pulgar）接受法新社訪問時表示，這場野火宛如地獄，原本他正試圖幫助鄰居滅火，後來才意識到自己家的房子也開始燒了起來，許多年長居民因為無法及時脫困死亡，「火災灰燼像雨滴一樣落在我們身上。」

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