智利「南美史上最致命」野火釀112死　數百人失蹤！發布緊急狀態

▲智利發生嚴重野火災情,至少112人死亡。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

致命野火襲捲智利中部,據法新社5日報導,火災造成至少112人死亡、數百人失蹤。智利總統波里奇(Gabriel Boric)宣布進入緊急狀態,將動用一切必要資源應對災情,並警告國家面臨「重大悲劇」。周末的野火被認為是智利史上最致命的森林火災,荷蘭BNO報導則稱,死亡人數也已突破南美洲火災的歷史紀錄。

▲智利中部沿海城鎮比納薩瑪(Vina del Mar)大片社區被燒成焦黑廢墟。(圖/路透)

根據法新社、路透社等外媒報導,位於智利首都聖地牙哥以西約116公里、沿太平洋的海岸觀光勝地瓦巴萊索(Valparaiso)以及比納薩瑪(Vina del Mar),原本正處於夏季旅遊高峰期,但數日前開始遭遇外圍野火威脅。報導稱,兩處城市包含城郊,共居住著100多萬人口。

▲比納薩瑪城鎮道路排滿燒毀的汽車殘骸。(圖/路透)

智利法醫服務部門4日曾表示,已有99人在野火中喪命,其中32具遺體完成身分確認。但智利內政部長托哈(Carolina Tohá)表示,隨著救難人員持續抵達重災區,未來數小時內,死亡人數將達到更高的數目。路透社的無人機空拍畫面可見比納薩瑪大片社區被野火燒到焦黑,走入街道則看見路邊整排車輛燒毀,居民在燒焦廢墟中翻找物品。

▲比納薩瑪一名男子在被燒毀的房屋廢墟中搬移物品。(圖/路透)

當局指出,智利3日全境同時有90多處大火肆虐,截至4日已控制43處火勢,延燒面積近2.6萬公頃,災區多地實施宵禁以利救災,但仍有數百人失蹤。據BBC報導,住房部門表示,約有3000到6000所房屋受到火災影響。衛生部則在瓦巴萊索發布健康警報,呼籲暫停非必要手術,並且授權建立臨時野外醫院。

▲一隻被從大火中救出的貓正在動物康復中心接受燒傷治療。(圖/路透)

智利政府4日稍早宣布,從5日起進行為期2天的全國哀悼。總統波里奇向全國發表電視談話時說,「全智利都在為死者悲慟與哀悼,我們正面臨一場規模非常巨大的悲劇。」波里奇說,死亡人數還會大幅上升,這場野火是繼2010年智利大地震造成500人死亡以來最嚴重的災難。

▲人類與動物都在智利野火中受到損害。(圖/路透)

61歲災民普加爾(Rodrigo Pulgar)接受法新社訪問時表示,這場野火宛如地獄,原本他正試圖幫助鄰居滅火,後來才意識到自己家的房子也開始燒了起來,許多年長居民因為無法及時脫困死亡,「火災灰燼像雨滴一樣落在我們身上。」

