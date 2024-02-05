教會禮拜做一半「迴盪歡淫聲」　隔壁SPA中心竟然是淫窟

▲加州一間SPA中心暗藏淫窟，性愛聲音甚至傳入教堂，干擾禮拜。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國加州聖地牙哥一間教堂正在做禮拜，神職人員及信徒們卻不斷聽見性愛聲響，遭到嚴重干擾而無法順利進行。警方接獲通報後，突襲隔壁的「海洋SPA按摩院」（Ocean Spa Massage Parlor），果然破獲淫窟。

根據法院文件，附近店家與居民早從2018年就開始投訴「海洋SPA按摩院」，抱怨不斷傳出做愛的聲音，附近店家都聽得到，女性員工穿著暴露衣著，還導致社區一天到晚塞車。上周，人們再度通報這間店發出噪音，附近還有人在光天化日下車震，警方上門突襲並且逮捕4人，還採取法律行動，使店家即刻停業。

警察局長尼斯萊特（David Nisleit）直言，該部門「非常認真看待這種性質的社區投訴」，在進行「廣泛而徹底」的125小時調查後發現，SPA員工至少4度向便衣警察拉客，過去5年發布將近1300則網路性愛廣告。

檢察官艾利奧特（Mara Elliott）向業者要求超過10萬美元（約新台幣314萬元）的民事罰款及法律費用，「海洋SPA按摩院的老闆已經偽裝成合法企業太久了……在我們的社區或其他地方都沒有立足之處。我們期待追究犯罪者責任，並且在這個複雜地區恢復和平。」

《紐約郵報》指出，南加州部分地區多年來都在與性交易問題抗爭，一些當地人指出，2022年通過法律，廢除「街頭拉客禁令」後，進一步加劇情況。支持者認為，廢除禁令可以保護女性及跨性別者，免於成為警察的目標，但反對者指出，這讓妓女跟皮條客更大膽了。

一名附近店家老闆說，「按摩店提供的服務不只是按摩，這一直都是頗常見的。但有了新法律後，整個行業都變得大膽起來，因為他們知道什麼事都不會發生。性交易產業穩定成長。皮條客知道他們可以帶著更多女孩湧上街頭，這裡是聖地牙哥最繁忙的過境點，性販運已經失控。」