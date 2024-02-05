好心讓校車先過　學生「比1手勢」駕駛怒嗆：家長是這樣教的嗎？

▲學生對駕駛比中指。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

好心予雷唚！新加坡一名男子日前開車行經一處路口時，見有輛校車停在路段中央準備變換車道，於是禮讓校車先行，怎知校車內有個學生竟透過車窗對他比中指，氣得他公布行車紀錄器畫面。

據馬來西亞《中國報》報導，該名華裔男子今（4日）在個人臉書曬出被學生比「國際手勢」照片及15秒影片，表示今天中午開車離開花園區時，在新山福林園魯碧雅26路路段出口處，禮讓要進入花圈區的校車，結果居然好心沒好報。

從影片可見，男子及另輛白色小貨車當時禮讓準備從右側車道進入左側車道的黃色校車，不料校車上一名男學生，竟在校車經過男子車輛時向男子比出中指，氣得男子吞不下這口氣。

男子表示，他公開這段影片是要質問學生的家長，「這位小弟弟的家長是這樣教育小孩的嗎？好心讓他乘坐的巴士過，結果換來了國際手勢的道謝」。也強調沒向校方反映此事，因為重點是要讓家長關注小孩的行為。

網友們雖一面倒批評男學生素質低落，但也對男子的決定分成2派看法，有人讚揚男子品格教育是家長責任的想法，但也有人認為男子應該要同時向學生家長和校方反映，才能真的給學生壓力，否則遇到寵溺家長，學生也不會怕被公審。

延伸閱讀

▸ 登機前「先量體重」新制開跑！華航掛保證：數據會嚴加保密

▸ 逼媳婦「年終給3成」當紅包⋯婆婆喊：這是南部習俗 網笑翻：用燒的

▸ 女孩罹暴食症「1餐叫10份外送」月花8.7萬 控父親：不讓我吃東西