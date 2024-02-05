川普稱將向中國「課徵60%關稅」　拒談是否介入台海衝突

▲美國前總統川普稱考慮對所有中國進口商品課徵60％以上的關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普4日表示，如果他再次當選總統，將考慮對所有中國進口商品課徵60％以上的關稅。但他同時強調，中國國家主席習近平是他的好朋友，他無意要對中國發動另一波貿易戰。

川普（Donald Trump）接受《福斯新聞》專訪時被問到，若今年再度當選總統，是否會對中國課徵60％的關稅時，他回答，「不，我會說有可能更多。」但是當他一說完，立刻又強調習近平是他的好朋友，他無意要對中國發動另一波貿易戰，「我在任時習近平是我的好朋友，我希望中國做得更好，我希望如此。」

▲川普強調習近平是他的好友。（圖／路透社）



川普2018年6月在任期間，對500億美元的中國商品徵收25%的關稅，北京當局也做出相對回擊，這種惡性循環一直持續到雙方在2020年達成協議；目前拜登政府基本上保留了川普時期所設的關稅。

對於台海問題，川普並未透露若中國試圖武力犯台，他是否會介入，僅稱這樣做會「危及我與中國談判的能力」。CNN指出，根據《台灣關係法》，美國有義務向台灣提供自衛的軍事手段，但北京當局認為這是干涉。

此外，當主持人談到中國干預今年11月美國總統大選的可能性時，川普認為，中國會這樣做，但不會以他的名義進行干涉，「我認為他們會的，而且他們不會以我的名義干涉，我們應該進行同天投票、紙本選票、選民身分證，而不是採用郵寄選票。」