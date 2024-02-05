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大陸 大陸焦點 特派現場

收購40公斤「廢棄刮刮樂」　他對獎後曝驚人結果：真的有賺

▲▼YouTuber購買40公斤廢棄刮刮樂，成功發現多張中獎刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／伍哥賊離譜）

▲YouTuber購買40公斤廢棄刮刮樂，成功發現多張中獎刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／伍哥賊離譜）

記者董美琪／綜合報導

農曆春節即將來臨，許多人都喜歡在這個時候購買彩券或刮刮樂，試試手氣。一位大陸YouTuber以1公斤1塊錢的價格，在路邊彩券攤購得近40公斤的廢棄刮刮樂，並帶回家進行仔細檢查，看看能否找出被漏掉的中獎刮刮樂。沒想到他真的發現中獎刮刮樂，經過成本扣除及回收廢紙所賺取的錢，最終獲利176元人民幣（約新台幣775元）。

這位名為「伍哥賊離譜」的YouTuber以1公斤1塊錢的價格從路邊攤購得廢棄的刮刮樂。雖然一些人認為刮刮樂在刮開後會經由機器再次檢查，而且即便沒有仔細確認，彩券行老闆也會提前發現，但伍哥表示他是從路邊專賣刮刮樂的攤販購買，老闆的細心程度不如彩券行，因此可能沒有這麼仔細檢查。此外，他指出近90%刮刮樂的安全區都沒刮開，有可能有撿到便宜的機會。

伍哥將買到的刮刮樂帶回家後，先丟掉安全區已經被刮開的刮刮樂，再按款式分類疊好。接著，他和弟弟花了6小時一一檢查，結果發現30元人民幣面額的中了一張獎金30元人民幣（約新台幣132元）。而20元人民幣面額的刮刮樂中了8張中獎，共得200元人民幣（約新台幣881元）的獎金。

不過，伍哥最終扣除成本並加上回收廢紙的收入，共獲利176元人民幣（約新台幣775元），讓他忍不住笑說，花了6小時檢查的結果，這份薪水實在有點低。

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