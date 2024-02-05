發現曾祖母外遇！男找到3000多名失散親戚　130年家族醜聞曝光

▲英國退休音樂家，在母親去世後發現家族隱瞞130年的醜聞。（圖／翻攝自Bob Brooker臉書）

圖文／CTWANT

英國一名退休的音樂家在母親去世多年後，透過留下的舊照片找到家譜，揭露130多年的家族醜聞，赫然發現因為曾祖母外遇，導致他在義大利有3000多名失散的親戚。

根據《太陽報》、《每日郵報》、《鏡報》報導，72歲的鮑柏（Bob Brooker）在倫敦長大，但退休後搬到萊姆里傑斯，現在與第3任妻子生活。自從母親2016年過世後，他決定調查家人的過去，從留下的舊照片中，無意間發現百年秘密。

鮑柏先是利用DNA網站搜索，很快地匹配成功，名為傑克（Jack Torch）的男子聯繫他，才發現對方的祖父安東尼奧（Antonio Tocci）1891年住在倫敦南部圖廳（Tooting），剛好位在曾祖母安妮（Annie Woombell）住處對面，當時她的丈夫托馬斯（ThomasWoombell）在海外服役，2人竟發生不倫關係。

▲鮑柏親戚多達3000多位。（圖／翻攝自Bob Brooker臉書）

報導指出，安東尼奧在維多利亞時代的倫敦有至少13個孩子，鮑柏現在至少有3136名親戚，全是這名義大利人安東尼奧的家人。

鮑柏坦言，當他得知自己有一半的義大利血統時，感到非常驚訝，更震驚的是，他的義大利家庭有3000多個不知道的親戚。他已透過電話與部分的人交談，希望在不久將來前往他的家鄉，也就是義大利城市弗羅西諾，在那裡與親戚們見面。

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