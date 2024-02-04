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34歲女洗手洗到流血！　醫用「大腦植入物」救了她

洗手,洗手乳,清潔,水龍頭（圖／達志／示意圖）

▲。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

美國女子皮爾遜（Amber Pearson）因為患有強迫症（OCD），常常洗手洗到流血，還會這怕那怕的，擔心日常用品污染不潔。

但現在，多虧一種革命性的大腦植入物治療癲癇和強迫症，她這些不斷重複的症狀大多已成過去。

34歲的她告訴法新社：「我每天可以好好過生活，真是太棒了。」

皮爾遜的醫師群建議使用一種僅3.2公分長的裝置治療她的癲癇，因為他們認為，這種裝置可檢測到讓她癲癇發作的大腦活動，進而發出脈衝來干擾發作。

就在那時，皮爾遜本人靈機一動。

替她動手術的俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）醫師拉斯蘭（Ahmed Raslan）回憶說：「這是她自己提出的點子：『既然你們要開腦把東西放進去，而我又有強迫症，能不能就放個導線來處理一下強迫症？』」

拉斯蘭說：「我們認真考慮了她的建議。」

醫師們與皮爾遜一起研究，當她出現強迫症時，大腦實際的活動狀況，接著讓她接觸各種已知的壓力因子，再記錄下電子標記。

這樣一來，他們就能找出和她強迫症有關的大腦活動，接著就能編排植入裝置，讓裝置可在特定信號出現時做出反應。

現在皮爾遜睡前不斷檢查門窗還有一直洗手的頻率已減少到每天僅30分鐘，也不再擔心和其他人一起用餐不乾淨了。

American Amber Pearson used to wash her hands until they bled, terrified by the idea of contamination from everyday items, a debilitating result of her obsessive compulsive disorder (OCD).

Medical Xpress - Medical and Health News 發佈於 2024年2月4日 星期日
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