美國防部：雷神將為台灣生產50枚AGM-154滑翔飛彈

▲雷神公司將為台灣F-16機隊提供AGM-154聯合距外武器空對地飛彈。（資料照／記者李毓康攝）



文／中央社

美國國防部指出，雷神飛彈系統公司已簽署價值約6842萬美元（約新台幣21億4000萬元）的合約，將生產並交付50枚AGM-154 Block III C聯合距外武器空對地飛彈給台灣政府。

美國國防部網站昨天的公告寫道，相關工作主要會在雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）總部所在地的亞利桑那州土桑市（Tucson）進行，預計2028年3月完成。

AGM-154聯合距外武器（AGM-154 Joint Standoff Weapon）也被稱為滑翔炸彈，這是前美國總統川普（Donald Trump）政府上任後，2017年首次拍板的對台軍售案，當時還包括MK48重型魚雷、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK46魚雷性能提升、以及MK41垂直發射系統。

而F-16戰機可操作的遠距精準武器包括AGM-154、AGM-88以及AGM-84魚叉反艦飛彈。

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