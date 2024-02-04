女友要求男友「找小三」不介意3人行　他秒拒絕！網曝真正用意

▲女子要求男友再找一名女伴，被男友當場拒絕。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子要求男友再找一名女伴，還說不介意3人行，結果男友聽了當場拒絕，更稱「一個人已經讓我很頭疼」。許多網友對於女子的提議感到相當震驚，但也有人認為，這恐怕是正宮對男友的試探。

中國報報導，這名女子當時向男友提問「你沒想過要再找一個人陪你嗎」，還稱若是男友忙著工作上班，她希望有個人可以陪她逛街、做美甲和護膚療程，而且想要認識新的朋友，希望這名好姐妹可以和她共同鑽研廚藝。女子還說，在這名好姐妹幫男友按摩的時候，她也可以幫她按摩。

▲男友拒絕女子的要求，直說不想處理更多感情方面的麻煩事。（圖／翻攝自mstar）

不過男友一聽到她口中的這番話立刻拒絕，直說懶得再找一名女伴，不想處理更多感情方面的麻煩事，「一個人已經讓我很頭疼」。

消息曝光後，許多網友都對女子的提議感到震驚，這猶如親手把自己推入男友與其他女子恩愛親密的痛苦深淵，對於她的想法感到不解。

不過也有人認為，這恐怕是她對男友的試探與考驗，「分明是陷阱」、「試探你而已，幸好你沒有上當」、「還好（沒答應），不然以後她找個男的三人行，你就無話可說」，且假如男子真的答應女友的要求，「一個早上管你，一個晚上管你，實現輪班制，恭喜恭喜」。