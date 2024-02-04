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納米比亞82歲總統過世　副總統暫時接掌政權

▲▼ 納米比亞總統甘戈柏（Hage Geingob）過世。（圖／路透）

▲納米比亞總統甘戈柏過世，由副總統姆彭巴（Nangolo Mbumba）暫時接掌政權。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲國家納米比亞總統甘戈柏（Hage Geingob）4日在醫院過世，享壽82歲。總統府並未說明甘戈柏的死因，如今已由副總統姆彭巴暫時接掌政權，直到年底大選舉行為止。

綜合路透、CNN報導，甘戈柏先前在定期體檢時被診斷出罹患癌症，總統府1月底證實，他有前往美國接受2天的癌細胞新型治療。不過依據總統府透過社群平台X發布的聲明，「他的醫療團隊盡最大努力確保總統康復，但遺憾的是，甘戈柏總統過世了。」

直到過世之前，甘戈柏都待在首都溫荷克波漢巴女士醫院（Lady Pohamba Hospital）接受治療，當時他的妻子莫妮卡（Monica Geingos）與孩子們都陪在他的身邊。甘戈柏曾於2013年動過大腦手術，更於2015年宣布對抗攝護腺癌成功。

副總統姆彭巴（Nangolo Mbumba）呼籲國人在政府進行國家安排與準備期間保持冷靜鎮定，說明後續將公布更多細節，內閣已經召開會議。目前由姆彭巴暫時接掌政權，直到年底舉行總統與國會選舉為止。

甘戈柏1941年出生，早在納米比亞1990年脫離南非獨立之前，他就是一名傑出的政治人物，隨著國家獨立，他成為納米比亞第一任總理至2002年，接著2012年再度擔任總理，更在2014年拿下87%得票率當上總統，並於2019年連任成功。

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