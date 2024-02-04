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「口鼻流血」離奇陳屍床上！泰55歲男死亡3天↑　鄰聞惡臭才知

▲▼「口鼻流血」離奇陳屍床上！泰55歲男死亡3天↑　鄰聞惡臭才知。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲警方獲報上門後，發現屋內一名男子明顯死亡，且口鼻皆出血。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子被發現陳屍在家中，當時他的口鼻流血，身上蓋著厚毯子，而現場則是傳出濃濃惡臭。由於臭味越來越嚴重，驚擾了鄰居，鄰居通報警方後才發現死者。根據初步判斷，死亡時間已經超過3天，而詳細死因則仍待調查。

根據thethaiger報導，泰國一名55歲男子被發現陳屍於帕堯府的住家，當時男子的家中傳出陣陣惡臭，鄰居驚覺有異後，通報當地警方。警察、法醫以及救援隊人員3日晚間6時半左右抵達現場，當他們進入屋內後，循著惡臭找到一間房間，隨後便看到可怕景象。

警消打開臥室門後，發現死者躺在床上，已經明顯死亡，而他身穿白色短袖襯衫與黑色短褲，身上則蓋著一條厚厚的毯子。由於屋內物品保持原狀，並無遭竊盜或是翻亂，現場也沒有打鬥痕跡，遺體上沒有明顯外傷，因此初步判斷死因可能為自然死亡，但詳細死因仍需等待法醫相驗後才能釐清。

由於死者遺體已經明顯腐敗且傳出惡臭，警方預估死亡時間已經超過3天。值得注意的是，男子被發現時，口鼻都明顯流血。

家屬接獲通報後，對死訊並無異議，並將遺體後續處理事宜交由救援人員負責。警消按照程序將遺體放進屍袋後，放進冷凍櫃，等待家屬安排葬禮。

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