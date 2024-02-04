訂機票3件事超NG！　美空姐認證「這時間飛」最順暢

▲美國空服員卡洛琳提醒3大飛航常見失誤。（圖／翻攝Instagram@xoblondevoyage，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自美國佛州的空服員卡洛琳（Caroline）分享，一般旅客訂機票時，經常犯下三大錯誤，很容易導致旅程出現混亂場面。其中，她也推薦大家搭乘清晨航班，因為在這個時間段起飛，最不容易延遲或誤點。

卡洛琳首先提到的錯誤是「轉機時間」，如果是美國國內航班，建議在2個航班之間預留2小時空檔，如果是國際航班就要預留3小時空檔，確保有充分時間通過海關，並且搭上第二架飛機。

她指出，許多乘客都沒有注意到轉機時間，導致不必要的壓力，尤其在夏天旅遊旺季，飛機經常延誤，「你肯定不希望搭飛機時壓力很大又趕時間，沒坐到下一個航班，下下個航班的票又賣光了。」

第二個錯誤則是預訂下午或晚間起飛的航班。事實上，許多航空公司員工都會呼籲大家購買清晨航班，因為延誤的可能性更小。卡洛琳說，「我知道你不想要凌晨3點起床……但我向你們保證，你的航班越早，一切就會越順利。」

第三個錯誤是，沒有在網路訂票之後，立刻下載航空公司的app。卡洛琳說明，航空公司app可以查看一切資訊，包括是否出現任何誤點，要去哪個登機門等，「你在機場時，它會給你很大的幫助」，並且讓旅程及行前準備工作都更加順利。

卡洛琳表示，「我希望這能讓你的旅遊體驗更加順利」，她最早在2022年夏天就發布了這部影片，但最近又被美國網友翻出熱議。