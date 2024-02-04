工人誤觸電線！　4.8萬伏特電擊「手掌燃燒冒煙」雙腿變形

▲英國一名鷹架工人在工地誤觸電線，4.8萬伏特的電流瞬間穿過他的身體。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名鷹架工人在工地誤觸電線，4.8萬伏特的電流瞬間穿過他的身體，而他卻幸運撿回一命。他康復後回憶，當時看見自己的手掌在冒火，雙腿也扭曲變形，「我能活下來真的很不可思議。」

根據《鏡報》報導，現年38歲的史帝夫（Steve Gilmore）兩年前在工地發生意外，當時他正拿著一支鋼管，結果卻意外撞上裸露在外的高壓電線，導致他瞬間被4.8萬伏特的電流電擊，「我記得我醒來後發現，我人正躺在地板上，我從屋頂上摔了下來。」

史帝夫回憶起當時的情況表示，「我立刻意識到情況很糟糕，我低頭看了看我的雙手，它們著火了，還在冒煙，我的腿朝向錯誤的方向，也在冒煙，我知道情況很嚴重。」後來史帝夫再度失去意識，被緊急送往醫院後幸運撿回一命，但被燒毀的雙手和雙腿，也讓他前後動了十多次手術。

史帝夫說，為了救回雙手，他接受了許多特別的療法，例如讓水蛭吸吮皮膚、將手縫在肚皮上六個星期等，「這是我經歷過最糟糕的事情。」但最終他的右手拇指無法復原，只能被迫截肢。

現在當地一間律師事務所也代表史蒂夫和其家人，向建築公司提告，代表律師表示，「史蒂夫那天去上班，像往常一樣做他的工作，由於他人的疏忽，他受到了改變一生的傷害，這是不可接受的，他能活下來非常幸運。」