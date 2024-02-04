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裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節喊噁！愛愛到一半崩潰了

▲▼泰國,旅遊,芭達雅,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO讓男友去洗泰國浴。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前和男友去泰國玩，男友去洗了泰國浴，雖然沒辦法接受男友跟別人發生關係，但又認為男友有體驗當地文化的權利，男友事後分享心得，她聽了覺得刺耳，感覺男友很享受，才發現自己無法接受，腦海裡全是男友跟別的女生恩愛的畫面，也會刻意躲開對方的肢體接觸，崩潰求助「怎麼辦？」

女網友在Dcard發文，去泰國前就很焦慮，認為男友有體驗泰國浴的權利，但又不希望男友去，經過一番掙扎後，她向男友表示「沒關係，你去吧！就去體驗！」但條件是，一定要完整交代發生的事情。

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結束後，男友說自己被坑了，原PO只覺得荒唐，「明明還沒開始就知道被坑為什麼還要開始，明明錢已經不夠堅持繼續，還要跟同行的人、導遊借錢，我真的覺得很誇張」。接著男友講到泰國浴的重頭戲，她完全不能接受，「男友還跟我說他換姿勢，對方說為什麼還沒好」，感覺男友很享受跟別的女生發生關係。

男友講完後想抱她，她下意識躲掉，原PO崩潰直呼「我高估了自己」，兩人為此大吵一架，後面的旅程因為原PO水土不服到醫院打點滴，男友全程陪伴照顧，讓她很感動，雙方都當作沒發生過那件事。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO完全無法接受。（示意圖／記者周亭瑋攝）

回國後，兩人發生性行為時，她一直覺得很噁，中途喊停躲去廁所，腦中一直想到男友跟別人做愛的畫面，「回來後就再也沒跟男友有任何親密互動」，她不敢跟男友談論，因為當初是自己同意男友去的，「我很愛他…但這件事真的我過不去」。

貼文一出，網友認為雙方都有問題，真的無法接受只能分手，「泰國浴也是嫖的一種啊，妳真大方，讓男友去嫖」、「我男友如果問我他能不能去洗泰國浴我大概就會分手了，妳男友有在尊重妳嗎」、「最初妳就不應該裝大方跟他說沒關係」、「我看下來妳男友比較適合開放式關係，價值觀不同罷了」、「這妳永遠過不去的，不要說服自己了」。

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