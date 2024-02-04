目睹女同事酒後遭男同事性侵　21歲女「裝沒看見」吃上官司

▲女同事酒後遭性侵，21歲友人卻裝作沒看見。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名女子與同事出遊狂歡，沒想到在房間喝醉後躺床睡著後，被男同事性侵，醒來後私處疼痛。但身為友人的21歲女子卻裝作沒看見這一切，知情不報，1日在國家法院認罪。

新加坡媒體8視界新聞網報導，這起事件發生在2021年，21歲被告女子當時在Shopee擔任貨倉助理，與8名同事約好要租一處度假屋出去玩，但卻沒有租到。最終一行人在聚餐結束之後，前往當地一間飯店開房間，續攤喝酒玩遊戲狂歡。

其中一名20多歲女同事喝醉之後，便躺在床上睡覺休息。沒想到一名男同事趁機躺在旁邊抱她，在另外一人把她抱進洗手間之後，這名男同事在洗手間強行與她發生性關係，性侵得逞。

這一切全被21歲被告女子看在眼裡，但身為朋友的她儘管清楚男同事要對受害女子下手，但仍選擇裝作沒看見。這名男同事事後直接跟21歲被告女子、當初抱女子進洗手間的另一人坦白，3人決定統一口徑，宣稱是受害女子自願進入洗手間。受害女子醒來後私處疼痛，懷疑自己遭人玷汙並質問他們，21歲被告女子卻稱當時睡著，不清楚事發經過。

受害女子事後報警，男同事遭定罪，如今21歲被告女子1日也在國家法院認罪，刑期將於3月18日宣判。這名21歲被告女子也出借銀行帳戶接收贓款，連同這起性侵事件的知情不報控狀，她總計承認7項罪狀。