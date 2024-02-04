弱女空地遭圍毆！慘成沙包被猛毆、重摔　女猴錄影喊：我都沒打到

▲台南女子遭圍毆，警方帶回涉案10人。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

網路上近日流傳一段畫面，一名女子遭人帶到一處無人農地，接著一群人瘋狂對她施暴，其中有人持竹竿狠打，還有人將她當成沙包瘋狂揮拳，畫面曝光後引發網友熱議。警方獲報後立刻展開追查，並帶回涉案11人，而其中有7人未成年，警詢後依刑法聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌，分別移請台南地檢署及少年法庭偵辦。

社群《黑色豪門企業》流出影片顯示，一名身形瘦弱的女子被帶往一處無人農地，而一群男女不斷朝她毆打，女子滿臉驚恐，但卻不敢反抗，任由眾人對她狂毆，其中一名女子更是全程三字經不斷，還有一名男子持竹竿重擊，另名男子更是將女子當成沙包瘋狂揮拳，甚至有人將她重拐狠摔在地，而一名錄影掌鏡的女子還在一旁喊，「我都沒打到欸」，行為相當囂張惡劣。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，紛紛喊要肉搜，「肉搜了啦！法律保護不了弱勢，但前提是針對那些欺負弱勢的人。」、「太過分了！拜託佳里的警察快點把這些社會敗類通通抓起來」。

經了解，這起案件發生在1月29日下午3時許，而被害女子事發後並未告知家人，後因家人發現其頭部、背部、雙手及雙腳均有擦挫傷，趕緊帶她到醫院驗傷，才於1月31日赴警局報案。

警方獲報後立即成立專案小組偵辦，並已將涉案11人查緝到案，而其中有7人未成年。涉案人年齡分別為13歲～23歲，而被害人已成年；據查，本案起因為朋友間多起恩怨造成，其中導火線是懷疑被害人亂傳話造成誤會，另陳姓嫌犯交給被害人1000元代買衣服，但被害人將金錢挪做他用，引起嫌犯等人不滿所導致。

全案訊後依刑法聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌，分別移請台南地檢署及少年法庭偵辦。警方表示，本案警方已依法偵辦中，呼籲民眾不得以「鄉民正義」之名義而發生私刑報復暴力事件，本分局將依法究辦。另因該影片有關未成年畫面，也請民眾不要再轉傳該影片，避免違反兒童及少年福利與權益保障法。