詭！日琵琶湖1女投湖　搜救卻意外撈出2男屍「1人明顯腐爛」

▲警方在琵琶湖搜索落水女子時，意外撈出2具男屍。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本最大湖泊「琵琶湖」3日傳出離奇事件，警消當天凌晨獲報有女性投湖，因此緊急出動搜救隊下水進行搜尋作業，然而卻在湖底尋獲1具男屍，隨後20分鐘又再度發現另一具男性遺體，然而至今卻仍未找到投湖女子的下落，警消將持續搜索。

根據《讀賣新聞》報導，大津北警署表示，3日接獲民眾通報稱，在滋賀縣大津市的琵琶湖目擊到1名女性跳湖，於是警消在3日凌晨3時緊急趕往現場並展開水中搜索作業。

搜救人員當天凌晨4時50分左右，在琵琶湖大橋附近水深約5公尺的湖底發現1具男屍，目測年齡約在30歲至40多歲，身高約170公分，身穿灰色毛衣、淺藍色牛仔褲以及白色運動鞋。

搜救隊20分鐘後則在周遭的湖底再度尋獲另一名男屍，然而遺體已經開始腐爛，初步判定已經死亡超過一定時間，年齡約在30歲至60多歲，身高約175公分，身穿黑色夾克、深色長褲，同時佩戴眼鏡。

不過由於最初接獲通報的女性落水者仍未尋獲，因此警消仍在持續進行搜救作業。至於打撈起的2具男性遺體，仍待進一步確認身分，並調查死亡經過與具體死亡原因。

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