　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」　櫻花妹曝最不想看見1符號

▲▼用手機,滑手機,女生用手機。（圖／CFP）

▲現代人大多使用通訊軟體和親友或同事溝通，但標點符號的用法大有學問。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本網友近期熱烈討論「句號騷擾（マルハラ）」，也就是在LINE等通訊軟體使用「句號」結束一段話，可能被不少年輕人解讀為冷淡、生氣、想要結束對話，進而引發誤會，甚至形成人際壓力的現象。一名女大生受訪時認同「句號騷擾」的困擾，也提到表情符號「紅色驚嘆號」最令人恐懼。

日媒ABEMA寫道，「我知道了。」、「請聯繫我。」、「請馬上過來。」、「是的。」等語句使用句號結尾，看似平淡無奇的表達方式，卻可能讓年輕人感到害怕，甚至成為新型態騷擾。

日本東京都明星大學藤井靖教授指出，「LINE這種通訊軟體的特點之一，就是可以長時間連續對話」，在雙方交流具有連續性的前提下，如果突然出現句號，「連續性一下子被切斷，感覺就像關係被切斷了一樣」，才會形成這種嚴厲語氣的感受。

一名女大生受訪時說，如果「我知道了」用句點結尾，看起來帶有憤怒、冷酷、消極、想要結束對話等負面感覺，而讓人印象最好的，會是使用驚嘆號結尾。除此之外，日文長音符號「―」或者波浪符號「～」也比較好。她也透露，許多年輕人在文字聊天時，最害怕看到的，就是紅色驚嘆號的表情符號。

「句號騷擾」在各年齡層網友之間引發熱議，一些人認同句號帶來的負面感受，另一些人表示有趣或恍然大悟，也有人開玩笑建議，以後都在句尾加上愛心符號「❤」，就能解決所有溝通問題。

不過，也有不少網友無法認同，直呼對此感到困惑，以後不知道怎麼聊天。甚至有人覺得，是不是日文沒學好，才會造成這種誤會。

ET快訊
超兇網紅尾牙唱太糟！唱2句「老闆丟1萬塊趕下台」
抽中海陸崩潰！　22歲男落跑170天慘了
快訊／JR車站旁大火！頻傳爆炸聲　多線路停駛
竹科男劈腿2女！騙砲女主管　她放大絕「大家一起臭」
快訊／台中派出所長中彈亡　相驗結果曝
對誠信重傷！　前幕僚籲「柯文哲更該告陳永興、林逸民」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國春節難過年！　蘋果價格「比去年大漲56.8%」

日本機場試辦新服務　商店寄行李「直接送上飛機」

日JR車站旁大火！「火勢逼鐵軌」頻傳爆炸聲　多線路停駛

1周判刑3次！巴基斯坦前總理夫婦被控「非法婚姻」　又判7年徒刑

目睹女同事酒後遭男同事性侵　21歲女「裝沒看見」吃上官司

拜登初選南卡告捷！奪97%選票領先另兩對手　喊話：讓川普再次失敗

新加坡爆砍人案7傷　男嫌雙刀一路追砍900公尺遭眾人制伏

日年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」　櫻花妹曝最不想看見1符號

詭！日琵琶湖1女投湖　搜救卻意外撈出2男屍「1人明顯腐爛」

印度女星猝逝一天復活！　為宣導「子宮頸癌防治」被罵爆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

用棉花棒「捲出」緬因貓鼻涕　網見超長一條：像起司牽絲

林進阿嬤1月就過世

韓國春節難過年！　蘋果價格「比去年大漲56.8%」

日本機場試辦新服務　商店寄行李「直接送上飛機」

日JR車站旁大火！「火勢逼鐵軌」頻傳爆炸聲　多線路停駛

1周判刑3次！巴基斯坦前總理夫婦被控「非法婚姻」　又判7年徒刑

目睹女同事酒後遭男同事性侵　21歲女「裝沒看見」吃上官司

拜登初選南卡告捷！奪97%選票領先另兩對手　喊話：讓川普再次失敗

新加坡爆砍人案7傷　男嫌雙刀一路追砍900公尺遭眾人制伏

日年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」　櫻花妹曝最不想看見1符號

詭！日琵琶湖1女投湖　搜救卻意外撈出2男屍「1人明顯腐爛」

印度女星猝逝一天復活！　為宣導「子宮頸癌防治」被罵爆

詹雅雯驚爆「被網路性騷半年」！　直播宣戰：已查到資料

春節油價只跌不漲！明起柴油降0.1元　汽油不動

星・變美／50歲李冰冰的「不老早餐」好方便！粗糧＋熱湯10分鐘搞定

想要投資「40年老公寓」還值得買？一票曝2條件：一定會再漲

盼「最晚2／16開議」遭綠委狂酸　黃國昌回擊：層次太低不需回應

《天道》大壞蛋有「戀母情結」？馬幼興綁架阿嬤私奔成亡命鴛鴦

韓國春節難過年！　蘋果價格「比去年大漲56.8%」

新案小坪數「2房硬塞2衛？」　網友一面倒：關鍵時刻知道它的好

日本深度旅遊推薦！直擊秋田縣隱藏秘境　數十年雕琢的自然之美

「養貓的人怎麼煮飯？」喵奴列18步SOP教學　過來人讀完秒懂笑噴

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

23歲拳手生涯首敗昏迷不治　4度遭KO打到腦出血

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

印度女星猝逝一天復活　原因曝光

日琵琶湖「1女投湖」！搜救意外撈出2男屍

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

騎士闖紅燈遭汽車撞噴！　「橫飛空轉360度」重落地

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

JR車站旁火警！大火逼鐵軌　多線停駛

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

被逼問與中共關係！TikTok執行長怒：我新加坡人

智利「10年最致命野火」釀46死

更多熱門

相關新聞

日琵琶湖「1女投湖」！搜救意外撈出2男屍

日琵琶湖「1女投湖」！搜救意外撈出2男屍

日本最大湖泊「琵琶湖」3日傳出離奇事件，警消當天凌晨獲報有女性投湖，因此緊急出動搜救隊下水進行搜尋作業，然而卻在湖底尋獲1具男屍，隨後20分鐘又再度發現另一具男性遺體，然而至今卻仍未找到投湖女子的下落，警消將持續搜索。

赴日注意！關東明降大雪　交通恐誤點

赴日注意！關東明降大雪　交通恐誤點

羽田機場撞機事故　醫憶乘客冷靜態度令人吃驚

羽田機場撞機事故　醫憶乘客冷靜態度令人吃驚

桐島聰「DNA鑑定」結果出爐

桐島聰「DNA鑑定」結果出爐

旅日注意！東京5日起恐降警報級大雪

旅日注意！東京5日起恐降警報級大雪

關鍵字：

日韓要聞句號騷擾マルハラLINE

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面