日年輕人聊LINE超怕「句號騷擾」　櫻花妹曝最不想看見1符號

▲現代人大多使用通訊軟體和親友或同事溝通，但標點符號的用法大有學問。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本網友近期熱烈討論「句號騷擾（マルハラ）」，也就是在LINE等通訊軟體使用「句號」結束一段話，可能被不少年輕人解讀為冷淡、生氣、想要結束對話，進而引發誤會，甚至形成人際壓力的現象。一名女大生受訪時認同「句號騷擾」的困擾，也提到表情符號「紅色驚嘆號」最令人恐懼。

日媒ABEMA寫道，「我知道了。」、「請聯繫我。」、「請馬上過來。」、「是的。」等語句使用句號結尾，看似平淡無奇的表達方式，卻可能讓年輕人感到害怕，甚至成為新型態騷擾。

日本東京都明星大學藤井靖教授指出，「LINE這種通訊軟體的特點之一，就是可以長時間連續對話」，在雙方交流具有連續性的前提下，如果突然出現句號，「連續性一下子被切斷，感覺就像關係被切斷了一樣」，才會形成這種嚴厲語氣的感受。

一名女大生受訪時說，如果「我知道了」用句點結尾，看起來帶有憤怒、冷酷、消極、想要結束對話等負面感覺，而讓人印象最好的，會是使用驚嘆號結尾。除此之外，日文長音符號「―」或者波浪符號「～」也比較好。她也透露，許多年輕人在文字聊天時，最害怕看到的，就是紅色驚嘆號的表情符號。

「句號騷擾」在各年齡層網友之間引發熱議，一些人認同句號帶來的負面感受，另一些人表示有趣或恍然大悟，也有人開玩笑建議，以後都在句尾加上愛心符號「❤」，就能解決所有溝通問題。

不過，也有不少網友無法認同，直呼對此感到困惑，以後不知道怎麼聊天。甚至有人覺得，是不是日文沒學好，才會造成這種誤會。