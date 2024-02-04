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「虎爺會行善團」豪砸120萬　邀請市集餐車招待2000弱勢飽食

▲▼ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「虎爺會行善團」豪砸120萬，免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市虎爺會行善團因疫情停辦多年的寒冬送暖，今年召集了全台知名《福爾摩沙環島餐車聯盟》的美食餐車將近40台，3日在行善團會址（嘉義市永樂二街36號）辦理餐車市集以及義剪。

▲▼ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食，台上幹部致詞，民意代表官員等到場力挺         。（圖／記者翁伊森翻攝）

虎爺會行善團將辦理虎爺公聖誕節慶相關活動的120萬元經費全部用來招待嘉義地區低收入戶、獨居老人、社會邊緣戶、弱勢團體家庭等，在農曆年前免費享用此次市集的各種美食小吃，提前歡度新年。

▲▼ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「嘉義市虎爺會行善團」是前會長致力於廟會信仰的傳承推動而創立。民國九十二年，召集一群虔誠信仰虎爺公的經商人士，成立「嘉義虎爺會」。成立多年來，感念虎爺公的庇佑，會眾事業皆得以昌隆，並秉持宗教「教人為善」之精神，行善之路，做就對了，持續幫助弱勢族群的朋友們。民國一百年，徵求會眾同意，再成立「嘉義虎爺會行善團」，同時將節省下來的鞭炮經費，幫助社會上需要被關懷的弱勢族群。

▲▼ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

虎爺會行善團成立十餘年來，除了濟助貧苦，固定的捐血活動外、積極參與社會公益活動，辦理歲末寒冬送暖及推動教育工作也不遺餘力；補助嘉義縣偏遠地區資源較弱的國小學課後在校輔導費用及營養午餐費，更擴及嘉義縣市國中小貧困學子獎學金補助，讓弱勢的小孩得以繼續升學之路，為需要扶助的人帶來更多實質幫助，而此善舉得到許多迴響與支持，也讓更多社會有志之士一同加入，持續推動幫助更多需要幫助的弱勢族群及其家庭。

▲▼ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「虎爺會行善團」寒冬送暖，除了餐車市集還有公益義剪活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為落實「虎爺會行善團」，無私無我之愛心奉獻、尊重生命、對等關懷、善盡責任，為善最樂，服務利他的精神與信念，結合社會大眾的愛與力量，一起共創大愛精神。因此，在「虎爺公」指示下將虎爺公聖誕所辦理節慶相關活動支出經費全部省下來，藉由舉辦慈善市集與義剪活動。

▲▼ 「虎爺會行善團」豪砸120萬　免費招待2000弱勢飽食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

該會捐贈攤販消費券120萬做公益給招待嘉義地區低收入戶、獨居老人、社會邊緣戶、弱勢團體家庭2000名以上。鼓勵弱勢族群及其家庭走出來，感受社會各界溫暖關懷與重視，融入社會，迎向未來。

另外，別具意義的是活動結合義剪、反毒品宣導，更邀請弱勢團體、社區大學、社區鼓團參與演出，同時也藉由活動敦親睦鄰，邀請社區住戶共同參與，盼望凝聚各界力量，共同關懷守護需要幫助的族群。

福爾摩沙環島餐車聯盟攤位陣容：
摘星茶道 （飲品）/ 瓦克咖啡（飲品） / 愛麻客手作麻辣（麻辣燙）/ 耍廢髒熱狗 / 虎珅現烤點心Husun （蛋塔麵包吐司）/ 呈伯手作軟法-貝果 / 善糧增食 Good Food Truck（鹹粥） / 玉米三巷冰淇淋 / 哞哞迖-熟成牛排 / 禾田food truck（漢堡） / Machala馬查拉漢堡 / 呷叭哩義大利麵燉飯 / 夯旗魚黑輪&煎鳥蛋 / 尋光小徑義式冰淇淋 / 飯丸屋 / Greedy 貪吃鬼（墨西哥捲餅） / 快義點義大利麵 / 波洛卡手作窯烤披薩 / 集雞蜜Agent Taiwan Crispy Chicken（創意炸物） / 善良肉圓 / HOT BOX BARBECUE （熟成牛排）/ 鵼yakitori （直火串燒）/ 馬叔叔披薩餐車 / 泰唬了-泰式料理 / 布魯托熱狗堡 / 想不到mobile kitchen（古巴三明治） /Vutjulj食者 （石板烤肉）

文創攤 : 豐澤復刻飲品 /好柒手作甜品（馬林糖） / 吉吉桑吉拿棒/ Mini egg雞蛋糕 / 印度脆球-帕尼布尼 / 阿樂章魚燒 / Oh泰好吃 調皮搗蛋（炸皮蛋） / 鍾府_甘草芭樂 / 在下毛毛宇（地瓜球） / 樂盆飾（植物擺飾） / PAKU PAKU 派庫（酸種麵包） / old man白鹹粿 / 鳳梨不鳳梨（植物擺飾） / 熊涼製冰所（日式糖葫蘆）/金桃手作鬆軟系司康/樂咖日式炒麵/尤朵拉手作點心

 
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